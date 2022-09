Previsioni Meteo Veneto: spazi di sereno e temperature in aumento

MeteoWeb

“La depressione, che ha portato l’instabilità dei giorni scorsi, si porta sull’Europa orientale; essa lascia spazio dapprima a correnti asciutte dai quadranti settentrionali in quota, poi al protendersi di un promontorio anticiclonico dal Nord Africa verso il Mediterraneo centro-occidentale; sulla nostra regione ne consegue un incremento degli spazi di sereno salvo contenuto ritorno di nuvolosità a fine periodo con tendenza, soprattutto di giorno in montagna, a una ripresa delle temperature“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi residua variabilità, con spazi di sereno anche ampi e alcuni addensamenti nuvolosi specie sulle zone montane, ove è più probabile qualche pioggia anche a carattere di rovescio o temporale.

Domani cielo in pianura generalmente sereno o poco nuvoloso, in montagna dapprima sereno o poco nuvoloso e poi al più parzialmente nuvoloso per un po’ di attività cumuliforme; nelle prime ore, non si esclude qualche locale riduzione della visibilità sulle zone pianeggianti.

Precipitazioni: Probabilità bassa (5-25%) in montagna di locali modesti fenomeni nelle ore pomeridiane, nulla o molto bassa (0-5%) in pianura di qualche occasionale piovasco.

Temperature: Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, le massime aumenteranno un po’.

Venti: In quota, da moderati a deboli nord-occidentali; altrove in genere deboli con direzione variabile, salvo al più occasionali moderati rinforzi dai quadranti orientali sulla costa.

Mare: Quasi calmo, od al più temporaneamente poco mosso al largo.

Lunedì 12 cielo sereno o a tratti poco nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Contenute variazioni di carattere locale.

Venti: In quota a tratti deboli e a tratti moderati, da nord-ovest; altrove in prevalenza deboli con direzione variabile, salvo a tratti qualche moderato rinforzo dai quadranti orientali in pianura.

Mare: In genere quasi calmo.

Martedì 13 cielo in prevalenza poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno e probabile ingresso di un po’ di nubi alte nella seconda parte della giornata; le temperature minime subiranno in quota un aumento e altrove variazioni poco rilevanti, per le massime è atteso un aumento un po’ più significativo in montagna.

Mercoledì 14 cielo perlopiù parzialmente nuvoloso; nelle ore pomeridiane, sarà possibile qualche locale precipitazione in montagna; per le temperature, prevarrà un discreto aumento.