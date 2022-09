Previsioni Meteo Veneto: annuvolamenti e piogge sparse da mercoledì

MeteoWeb

“La presenza sul Mediterraneo di un promontorio anticiclonico manterrà sul Veneto tempo stabile ed in prevalenza soleggiato. Da mercoledì l’ingresso in quota di correnti umide sud-occidentali associate all’approfondimento di una saccatura sulla Francia, porterà degli annuvolamenti e probabili precipitazioni sparse. Venerdì il passaggio sul nord Italia della suddetta saccatura porterà una fase di tempo perturbato con precipitazioni diffuse e calo termico“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo sviluppo di nubi irregolari a ridosso di Prealpi e Pedemontana ma generalmente senza precipitazioni associate. Temperature massime in lieve aumento. Venti in quota deboli/moderati da nord-ovest; altrove in prevalenza deboli con direzione variabile, a tratti moderati dai settori orientali su costa e pianura limitrofa.

Domani cielo sereno o poco nuvoloso; possibili locali nubi basse nelle ore più fredde in pianura e nei fondovalle. Dal tardo pomeriggio/sera tendenza a generale aumento della nuvolosità.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni, in aumento in quota; massime in aumento sulle zone montane, stazionarie o in locale aumento in pianura.

Venti: In quota moderati dai quadranti occidentali, a tratti tesi alle quote più alte. In pianura deboli variabili, salvo moderati rinforzi sulla costa da sud-est nel pomeriggio.

Mare: Da calmo a poco mosso.

Mercoledì 14 in prevalenza parzialmente nuvoloso/nuvoloso, con maggiori addensamenti sulle zone montane.

Precipitazioni: Non si esclude qualche locale precipitazioni nel tardo pomeriggio/sera sulle zone montane e più occidentali della pianura (probabilità medio-bassa 25-50%).

Temperature: Minime in generale aumento; massime in aumento in pianura, stazionarie o in lieve calo in montagna.

Venti: In pianura variabili moderati, a tratti tesi, specie sulla costa. In quota moderati dai quadranti occidentali.

Mare: Da poco mosso a mosso nel corso della giornata.

Giovedì 15 condizioni di tempo variabile, a tratti instabile, con annuvolamenti frequenti e consistenti, specie al primo mattino, in seguito comparsa di schiarite anche ampie in pianura, specie nella seconda parte della giornata. La probabilità di precipitazioni sarà nel complesso medio-bassa (25-50%) per fenomeni da locali a sparsi, anche a carattere di rovescio o temporale, più frequenti sulle zone montane.

Venerdì 16 tempo instabile/perturbato con possibili inziali parziali schiarite, poi in prevalenza nuvoloso/molto nuvoloso. Probabilità di precipitazioni alta (75-100%) a partire già dal mattino sulle zone montane e centro-occidentali della pianura, con fenomeni più frequenti e consistenti nella seconda parte della giornata. Saranno probabili rovesci e temporali. Generale calo termico. Progressivo ingresso di venti da nord-est in pianura con venti anche moderati/tesi, specie sulla costa, in serata.