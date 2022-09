Previsioni Meteo Veneto: prime piogge sparse da domani sera

MeteoWeb

“La presenza sul Mediterraneo di un promontorio anticiclonico manterrà sul Veneto tempo stabile ed in prevalenza soleggiato ancora per la giornata di martedì con valori termici ancora estivi. Da mercoledì l’ingresso in quota di correnti umide sud-occidentali associate all’approfondimento di una saccatura sulla Francia, porterà degli annuvolamenti e probabili prime precipitazioni sparse dalla serata. Giovedì il tempo sarà variabile/instabile ed anticiperà il vero passaggio della suddetta saccatura sul nord Italia che da venerdì porterà una fase di tempo perturbato con precipitazioni diffuse fino probabilmente a parte di sabato, seguirà miglioramento in un contesto termico autunnale“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno o poco nuvoloso per sviluppo di qualche cumulo, specie a ridosso dei rilievi e passaggi di sottili velature. Dal tardo pomeriggio/sera tendenza a generale aumento della nuvolosità medio-alta. Temperature in pianura senza notevoli variazioni o in locale aumento; sulle zone montane in generale aumento. Venti in quota moderati dai quadranti occidentali, a tratti tesi alle quote più alte. In pianura venti deboli variabili, salvo moderati rinforzi sulla costa da sud-est nel pomeriggio.

Domani parzialmente nuvoloso/nuvoloso, con maggiori addensamenti sulle zone montane e qualche schiarita più probabile in pianura.

Precipitazioni: Non si esclude qualche locale precipitazioni nel tardo pomeriggio/sera sulle zone montane e più occidentali della pianura (probabilità bassa 5-25%).

Temperature: Minime in generale aumento; massime in aumento in pianura, stazionarie o in lieve calo in montagna.

Venti: In pianura fino a metà mattina deboli di direzione variabile, in seguito deboli/moderati dai quadranti occidentali; sulla costa moderati/tesi dai quadranti meridionali. In quota venti tesi da sud-ovest, in ulteriore rinforzo al pomeriggio fino a risultare forti in alta quota.

Mare: Da poco mosso a mosso nel corso della giornata.

Giovedì 15 condizioni di tempo variabile, a tratti instabile, con annuvolamenti, più frequenti in montagna, alternati a schiarite.

Precipitazioni: La probabilità di precipitazioni sarà nel complesso medio-bassa (25-50%) per fenomeni da locali a sparsi, anche a carattere di rovescio o temporale, più frequenti sulle zone montane.

Temperature: Senza notevoli variazioni in pianura, in calo in montagna, specie in quota.

Venti: In pianura per buona parte della giornata deboli/moderati dai quadranti occidentali, in seguito tendenza a rotazione dei venti dai quadranti orientali, che soffieranno ancora con intensità debole. In quota tesi dai quadranti occidentali tra la notte e il mattino, poi moderati.

Mare: Mosso.

Venerdì 16 tempo instabile/perturbato con possibili inziali parziali schiarite, poi in prevalenza nuvoloso/molto nuvoloso. Nel corso della mattinata la probabilità di precipitazioni tenderà ad aumentare fino a divenire alta (75-100%) nel pomeriggio, con fenomeni, anche a carattere di rovescio e temporale, più frequenti e consistenti nella seconda parte della giornata. Il limite neve si abbasserà dai 3000 m iniziali a 2500 m in tarda serata. Generale calo termico. Progressivo ingresso di venti da nord-est in pianura con venti anche moderati/tesi, specie sulla costa, in serata.

Sabato 17 nella notte e fino a parte della mattinata cielo nuvoloso/molto nuvoloso con residue precipitazioni, con limite della neve in calo fino a 2000-2200 m sulle Dolomiti, localmente più in basso. In seguito condizioni del tempo in miglioramento con cessazione delle precipitazioni e cielo che diverrà sereno o al più poco nuvoloso. Temperature in ulteriore calo con valori che si porteranno sotto la media del periodo.