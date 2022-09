Previsioni Meteo Veneto: perturbazione in transito, calo delle temperature

MeteoWeb

“Sta per approfondirsi un’ampia saccatura sul continente europeo, che culminerà sabato col transito da nord-ovest di una perturbazione accompagnata da aria piuttosto fredda; sulla nostra regione il periodo si caratterizza per una certa variabilità, con condizioni d’instabilità e precipitazioni più probabili tra venerdì e sabato, cui seguiranno più decisi rasserenamenti; il clima si fa più fresco, con culmine del raffreddamento atteso per sabato e soprattutto per le prime ore di domenica“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo in prevalenza nuvoloso, con alcune schiarite a fronte di parecchi addensamenti soprattutto sulle zone centro-settentrionali, ove sono più probabili alcune precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale; rinforzi di Libeccio, anche significativi in quota specie sulle Prealpi.

Domani tempo variabile, con addensamenti nuvolosi alternati a significativi spazi di sereno specie in pianura.

Precipitazioni: Fenomeni locali o al più sparsi, anche a carattere di rovescio o temporale; la probabilità nel complesso sarà medio-bassa (25-50%), comunque un po’ maggiore dal pomeriggio sulle zone nord-orientali, in genere minore sulle zone sud-occidentali.

Temperature: Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui spiccheranno alcuni aumenti a sud; per le massime, prevarrà un contenuto calo.

Venti: In quota da tesi a moderati, dai quadranti occidentali; nelle valli perlopiù deboli con direzione variabile, salvo qualche fase di locale moderato rinforzo; in pianura inizialmente da deboli a moderati sud-occidentali, infine da moderati a deboli con prevalenza dai quadranti nord-orientali.

Mare: Mosso al largo, prevalentemente poco mosso sottocosta.

Venerdì 16 tempo da variabile ad instabile, con alcune schiarite soprattutto fino alle ore centrali e nubi via via più significative.

Precipitazioni: Specie nelle ore pomeridiane sono attesi fenomeni da sparsi a diffusi anche a carattere di rovescio o temporale; la probabilità dunque diverrà nel complesso alta (75-100%).

Temperature: Generalmente in calo.

Venti: In quota, prevalentemente moderati dai quadranti nord-occidentali; nelle valli, generalmente deboli con direzione variabile salvo occasionali moderati rinforzi; in pianura fino al mattino deboli o localmente moderati dai quadranti nord-orientali, nelle ore centrali da deboli a moderati con direzione variabile e prevalenza da sud-ovest sulle zone centro-meridionali, infine perlopiù moderati da nord-est con ulteriori rinforzi nelle ultime ore sulle zone costiere.

Mare: Da poco mosso a mosso, anche molto mosso nelle ultime ore.

Sabato 17 tempo da instabile a variabile, con nubi più presenti all’inizio e spazi di sereno più presenti verso la fine della giornata a partire dalle zone interne; varie precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, con limite delle nevicate in abbassamento anche un po’ sotto i 2000 m, comunque in cessazione soprattutto verso sera a partire dalle zone interne; temperature in diminuzione, probabilmente più sensibile riguardo ai valori massimi.

Domenica 18 cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali modesti addensamenti più probabili in montagna e in particolare sulle Dolomiti, generalmente senza precipitazioni; temperature minime in calo e massime in aumento.