Previsioni Meteo Veneto: oggi prima fase di instabilità, possibili fenomeni localmente intensi

“Nel pomeriggio di giovedì prima fase di instabilità con possibilità di qualche rovescio/temporale specie tra Prealpi e pianura centro-nord dove non si esclude qualche fenomeno localmente intenso. Tra venerdì e la prima parte di sabato tempo da instabile o a tratti perturbato con precipitazioni da sparse a diffuse specie nel pomeriggio/sera, anche con rovesci e temporali e quantitativi localmente consistenti; saranno possibili fenomeni localmente intensi specie tra Prealpi e pianura. Rinforzi di Bora sulla costa con intensità anche forti tra venerdì pomeriggio e sabato mattina“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Sul continente europeo, a partire da nord si approfondisce una saccatura accompagnata da aria piuttosto fredda; sul Veneto dunque aumenta l’instabilità, con precipitazioni più probabili tra venerdì e sabato, cui seguiranno più decisi rasserenamenti; il clima si fa più fresco, almeno a tratti ventilato, con culmine del raffreddamento atteso per sabato e soprattutto per le prime ore di domenica; dopo una temporanea ripresa della pressione, lunedì la discesa da nord di un’ulteriore saccatura provocherà effetti marginali sulla nostra regione“.

Oggi variabilità, con addensamenti nuvolosi alternati a significativi spazi di sereno soprattutto in pianura; specie sulle zone montane è possibile qualche precipitazione, prevalentemente breve e locale, con al più occasionali rovesci o temporali; temperature diurne in contenuto calo rispetto a mercoledì.

Domani tempo da variabile ad instabile, con spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi, questi ultimi probabilmente più diffusi a partire dalle ore centrali.

Precipitazioni: Fenomeni da locali a sparsi fino al mattino, da sparsi a relativamente e temporaneamente diffusi in seguito, anche a carattere di rovescio o temporale; la probabilità nel complesso tenderà ad aumentare da bassa (5-25%) ad alta (75-100%).

Temperature: In calo, generalmente un po’ più sensibile riguardo ai valori massimi.

Venti: In quota, prevalentemente moderati dai quadranti nord-occidentali; nelle valli, generalmente deboli con direzione variabile; in pianura perlopiù dai quadranti nord-orientali, a tratti deboli e a tratti moderati, anche tesi sulla costa di sera.

Mare: Sottocosta poco mosso, al largo poco mosso nelle ore più calde e per il resto mosso.

Sabato 17 tempo da instabile a variabile, con nubi più estese all’inizio e schiarite più significative verso la fine della giornata a partire da nord-est.

Precipitazioni: Varie precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, con limite delle nevicate in abbassamento fino a quote dell’ordine dei 2000 m, comunque in cessazione soprattutto verso sera a partire da nord-est; probabilità inizialmente alta (75-100%) e poi in diminuzione, specie alla sera quando diverrà nulla o molto bassa (0-5%).

Temperature: In diminuzione, anche sensibile, con minime a tarda sera.

Venti: In quota generalmente nord-occidentali, moderati o temporaneamente tesi con fasi di rinforzo soprattutto sulle Dolomiti; nelle valli e su qualche località pedemontana a tratti deboli con direzione variabile, a tratti moderati o localmente tesi dai quadranti settentrionali per episodi di Foehn; altrove fino al primo pomeriggio dai quadranti orientali e poi da quelli sud-occidentali, sulle zone meridionali e costiere dapprima da tesi a forti e poi da tesi a moderati, per il resto da moderati a deboli.

Mare: Mosso, anche molto mosso il settore meridionale tra la mattinata e il primo pomeriggio.

Domenica 18 cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, a parte locali addensamenti più probabili in montagna e in particolare sulle Dolomiti, in genere senza precipitazioni; temperature minime in calo e massime in aumento.

Lunedì 19 cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, con degli spazi di sereno soprattutto fino a metà giornata e alcuni addensamenti che dal pomeriggio si potranno associare a qualche precipitazione anche a carattere di rovescio o temporale; temperature minime in contenuto aumento; temperature massime stazionarie o in locale lieve diminuzione ad alta quota e sulla costa, in contenuto aumento altrove.