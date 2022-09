Previsioni Meteo Veneto: calo delle temperature

MeteoWeb

“L’irruzione da nordovest di una ampia saccatura depressionaria porta, dopo una fase di instabilità tra venerdì e sabato, un calo delle temperature; nei giorni seguenti si instaura un flusso settentrionale più stabile che ci interesserà fino a metà della settimana prossima, accompagnato da una progressiva ripresa delle temperature, che rimarranno comunque su valori vicini o un po’ inferiori alle medie del periodo“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi tempo inizialmente instabile/perturbato e precipitazioni residue; nel corso del pomeriggio schiarite ampie a partire da nord-ovest, fino a cielo quasi sereno verso sera. Nel pomeriggio possibile ripresa dell’instabilità con qualche isolato rovescio sulle zone occidentali. Temperature in diminuzione, anche sensibile, con minime a tarda sera. Venti in quota generalmente nord-occidentali, fino a tesi, forti in alta quota; nelle valli e localmente sulla pedemontana possibili rinforzi di Foehn specie dal pomeriggio. Bora residua sulle zone orientali in attenuazione nella prima parte del pomeriggio.

Domani cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso in pianura e poco o parzialmente nuvoloso sulle zone montane centro-orientali; dal pomeriggio nuvolosità un po’ più presente sui rilievi e sulle zone nord orientali della pianura.

Precipitazioni: Assenti, salvo qualche occasionale debole precipitazione sulle Dolomiti più settentrionali.

Temperature: Valori minimi in lieve ulteriore calo e massimi in ripresa.

Venti: In pianura in prevalenza deboli/moderati da ovest, dal pomeriggio da sudovest. In montagna in prevalenza moderati/tesi da nord ovest, a tratti forti in alta quota. Possibile qualche episodio di foehn fino al mattino sulle zone montane specie sulle Dolomiti.

Mare: Poco mosso.

Lunedì 19 tempo stabile con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Stabili salvo lieve aumento nelle minime in pianura.

Venti: In pianura in prevalenza deboli dai quadranti orientali. In quota da nordovest, da tesi/forti al mattino in attenuazione a moderati alla sera.

Mare: Poco mosso.

Martedì 20 cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con ingresso di nubi alte dal pomeriggio/sera a partire dalle Dolomiti. Temperature minime in lieve aumento, massime senza variazioni di rilievo.

Mercoledì 21 tempo ancora in prevalenza soleggiato, con nuvolosità irregolare sulle zone montane, specie prealpine e più localmente in pianura. Temperature massime in contenuto calo, minime stabili o in locale aumento in pianura.