Previsioni Meteo Veneto: prevalenza di cielo sereno senza precipitazioni

“All’inizio giunge aria asciutta e relativamente fredda, convogliata da una circolazione ciclonica in quota che tuttora è sull’Europa orientale; al suo allontanamento seguono altre giornate stabili grazie ad un promontorio anticiclonico, sebbene a fine periodo sul margine nord-occidentale di questo scorra un po’ di aria d’origine atlantica, meno fresca in quota e relativamente più umida; sul Veneto nel complesso prevale un cielo sereno senza precipitazioni, a fronte di annuvolamenti modesti e temporanei che solo da sabato divengono un po’ più estesi“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno o poco nuvoloso.

Domani cielo in genere sereno o poco nuvoloso, a parte qualche modesto addensamento nelle prime ore, nonché localmente sulle zone montane nel pomeriggio.

Precipitazioni: Assenti, salvo una probabilità nulla o molto bassa (0-5%) di occasionali piovaschi pomeridiani sulle zone montane.

Temperature: Prevarrà un contenuto calo.

Venti: In quota da moderati a deboli, dai quadranti nord-occidentali; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura, da moderati a deboli con prevalenza dai quadranti orientali soprattutto nella prima parte della giornata e situazioni di ulteriore contenuto rinforzo da nord-est al mattino sulle zone costiere.

Mare: In prevalenza poco mosso, ma fino al mattino anche mosso specie al largo.

Giovedì 22 cielo sereno o poco nuvoloso, a parte qualche locale modesto addensamento di carattere temporaneo.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Le minime in montagna subiranno contenute variazioni di carattere locale e pianura diminuiranno specie sulle zone centro-meridionali, le massime saranno stazionarie o in lieve aumento.

Venti: In quota da deboli a moderati, dai quadranti nord-occidentali; altrove generalmente deboli con direzione variabile, salvo locali temporanee fasi di moderato rinforzo da nord-est su bassa pianura e costa.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo, con moto ondoso in attenuazione da nord.

Venerdì 23 nelle prime ore cielo da sereno a poco nuvoloso, poi da poco a parzialmente nuvoloso; le temperature subiranno variazioni di carattere locale, tra cui discreti aumenti delle minime a nord-est e leggeri rialzi delle massime ad ovest.

Sabato 24 cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso con addensamenti più significativi sulle zone montane e occidentali nelle ultime ore, quando ivi si potranno anche associare a qualche modesta precipitazione; le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, le massime aumenteranno un po’.