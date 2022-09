Previsioni Meteo Veneto: domani ancora circolazione anticiclonica

MeteoWeb

“E’ in attenuazione l’afflusso d’aria da nord-est pilotato da una depressione con nucleo sull’Ucraina, ma le temperature sotto la media sono ancora la caratteristica meteorologica saliente. Venerdì circolazione anticiclonica ma da sabato tenderà a tornare ciclonica per l’avvicinamento da nord-ovest di una depressione che porterà precipitazioni più probabilmente a cavallo tra sabato e domenica“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi non si verificheranno precipitazioni. Cielo poco o parzialmente nuvoloso. Temperature simili a mercoledì, sotto la media in modo leggero/moderato.

Domani fino al mattino sereno o poco nuvoloso, tra il pomeriggio e la sera da poco a parzialmente nuvoloso col passar delle ore.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Rispetto a giovedì differenze leggere/moderate; fino al primo mattino saranno in calo eccetto aumenti in alta montagna, poi in aumento.

Venti: Deboli/moderati, in alta montagna da nord-ovest e altrove con direzione variabile.

Mare: Poco mosso.

Sabato 24 nuvolosità in aumento fino a cielo coperto più probabilmente nella seconda metà di giornata.

Precipitazioni: Fino al mattino assenti; tra il pomeriggio e la sera probabilità alta (75-100%) per piogge che arriveranno a interessare tutte le zone anche con rovesci e qualche temporale.

Temperature: Di notte in aumento, di giorno con andamento irregolare sulla pianura e in calo sui monti; differenze anche sensibili rispetto a venerdì.

Venti: Sulla pianura fino al mattino con direzione variabile, dal pomeriggio proverranno da sud-est ma andando dalla costa alla pedemontana tenderanno a disporsi da sud-est; in prevalenza deboli/moderati, di sera moderati/tesi. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna da moderati/tesi a tesi/forti col passar delle ore, da sud-ovest.

Mare: Poco mosso fino al pomeriggio, mosso di sera.

Domenica 25 inizialmente piovoso, col passar delle ore cessazione delle piogge e diminuzione della nuvolosità specie dal pomeriggio. Temperature in aumento.

Lunedì 26 alternanza di nuvole e rasserenamenti con delle piogge a tratti, temperature in calo.