Previsioni Meteo Veneto: tempo variabile, domani torna la pioggia

“Un’area di bassa pressione sull’Europa centro-settentrionale convoglia sul Veneto correnti leggermente cicloniche che rendono il tempo variabile, ma senza precipitazioni significative almeno fino al pomeriggio di mercoledì. In seguito una saccatura, associata alla suddetta area depressionaria, spostandosi da nord-ovest verso sud-est, porterà sulla regione maggiori annuvolamenti e delle precipitazioni. Sabato pressione in aumento e tempo più stabile“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi nuvolosità irregolare alternata a tratti di sereno sempre più ampi nel corso pomeriggio. Possibili locali piovaschi o rovesci sulle zone montane e sulla pianura centro-orientale. Temperature stazionarie sul centro-sud, in diminuzione altrove. Venti deboli/moderati: in quota in prevalenza da nord-ovest, in pianura variabili in direzione (dapprima occidentali, in seguito, in rotazione fino a disporsi nuovamente da nord-est).

Domani variabile con cielo poco o parzialmente nuvoloso per passaggi di velature; possibili tratti di instabilità nella seconda parte della giornata specie sulle Prealpi e sulla pianura orientale. Possibili riduzioni della visibilità in pianura nelle ore più fredde.

Precipitazioni: In prevalenza assenti, salvo probabilità medio-bassa (25-50%) di fenomeni locali o sparsi a prevalente carattere di rovescio o temporale, specie al pomeriggio sulle Prealpi, nel tardo pomeriggio/sera lungo la costa e sulla pianura orientale.

Temperature: In diminuzione.

Venti: In quota moderati/tesi da sud-ovest; nelle valli variabili. In pianura deboli/moderati, in prevalenza nord-orientali, salvo temporanei moderati rinforzi dai quadranti meridionali sulla costa e verso sud.

Mare: Poco mosso.

Giovedì 29 tempo variabile/instabile con nuvolosità in aumento fino a cielo molto nuvoloso, anche coperto sulle zone centro-settentrionali.

Precipitazioni: Aumento della probabilità di precipitazioni fino ad alta (75-100%) nel pomeriggio; fenomeni, anche a carattere di rovescio o temporale, sparsi in mattinata, in estensione ed intensificazione nel pomeriggio; limite della neve intorno a 2100-2300 m o un po’ più basso sulle Dolomiti.

Temperature: In pianura stazionarie o localmente in aumento le minime e in calo le massime; in montagna in aumento.

Venti: In quota moderati da sud-ovest; nelle valli variabili. In pianura deboli/moderati in prevalenza nord-orientali, a tratti dai settori meridionali lungo la costa.

Mare: Poco mosso.

Venerdì 30 cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni diffuse, più frequenti sulle zone centro-settentrionali, anche a carattere di rovescio o temporale; limite della neve intorno ai 2000-2300 m. Probabili rasserenamenti in serata. Temperature senza notevoli variazioni o in ripresa nei valori minimi.

Sabato 1 tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso; precipitazioni assenti. Temperature minime in diminuzione e massime in aumento.