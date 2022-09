Previsioni Meteo Veneto: venerdì tempo perturbato con piogge diffuse

MeteoWeb

“Un’area di bassa pressione continua ad interessare l’Europa centro-settentrionale, convogliando sul Veneto correnti cicloniche che mantengono il tempo instabile/perturbato. Venerdì una saccatura, associata alla suddetta area depressionaria in ingresso da nord-ovest, porterà sulla regione una fase di tempo perturbato con precipitazioni diffuse. Sabato l’ingresso di correnti più asciutte dai quadranti settentrionali favorirà condizioni di tempo più stabile e soleggiato“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi iniziale temporanea diminuzione della nuvolosità con comparsa di schiarite, in seguito nuovo aumento della nuvolosità. Nel corso del pomeriggio moderato aumento dell’instabilità con probabili rovesci sparsi o locali temporali (probabilità medio-bassa 25-50%) più probabili su Prealpi, Pedemontana e in pianura. In serata saranno probabili temporali sui settori costieri e nord-orientali. Limite della neve intorno ai 2400/2600 m. In generale diminuzione. Venti in quota moderati/tesi da sud-ovest; nelle valli variabili. In pianura venti deboli/moderati, in prevalenza nord-orientali, salvo temporanei rinforzi moderati dai quadranti meridionali sulla costa nel pomeriggio/sera.

Domani condizioni di variabilità/instabilità con cielo in prevalenza nuvoloso/molto nuvoloso salvo possibili parziali schiarite in mattinata.

Precipitazioni: Nella notte fino al mattino probabili locali rovesci od occasionali temporali sulla pianura centro-meridionale. In seguito la probabilità di precipitazioni andrà ad aumentare fino a risultare alta (75-100%) ovunque. Si tratterà di fenomeni da sparsi a diffusi, anche a carattere di rovescio o temporale, in particolare sui settori centro-settentrionali della pianura e sulla fascia prealpina. Limite della neve a 2200/2300 m sulle Dolomiti.

Temperature: Minime in aumento, massime senza notevoli variazioni.

Venti: In quota da tesi a moderati da sud-ovest; nelle valli variabili. In pianura dai quadranti orientali da deboli a moderati nel corso del pomeriggio; temporanei rinforzi da sud su costa e pianura meridionale nel pomeriggio.

Mare: Poco mosso.

Venerdì 30 cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Probabile miglioramento dalla serata con prime schiarite a partire dai settori occidentali.

Precipitazioni: Probabilità alta (75-100%) di fenomeni a tratti diffusi. Limite della neve intorno ai 2200-2300 m. Dalla serata tendenza ad esaurimento delle precipitazioni.

Temperature: Senza notevoli variazioni.

Venti: In prevalenza deboli dai quadranti orientali. In quota moderati, a tratti tesi, da sud-ovest.

Mare: Da mosso a poco mosso.

Sabato 1° ottobre fino al primo mattino possibili nubi basse e locali nebbie in pianura e in qualche fondovalle. In seguito tempo stabile con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso in pianura, maggiori annuvolamenti irregolari in montagna. Temperature minime in calo, massime in ripresa. Venti in pianura dai quadranti occidentali deboli a tratti moderati. In quota venti moderati, a tratti tesi sulle cime più alte, da sud-ovest al mattino, poi in netto rinforzo da nord-ovest fino a forti al pomeriggio/sera in alta quota.

Domenica 2 sereno o poco nuvoloso. Temperature minime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione, massime in aumento. Venti in pianura deboli/a tratti moderati dai quadranti occidentali al mattino, in rotazione da est nel pomeriggio. Nelle valli perlopiù deboli a regime di brezza, localmente e a tratti moderati per qualche sporadico episodio di Foehn in alcuni settori; in quota moderati/tesi da nord-ovest.