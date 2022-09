Previsioni Meteo Veneto: domani piogge diffuse, poi stabilità

MeteoWeb

“Un’area di bassa pressione continua ad interessare l’Europa centro-settentrionale, convogliando sul Veneto correnti cicloniche che mantengono il tempo instabile/perturbato. Venerdì una saccatura, associata alla suddetta area depressionaria in ingresso da nord-ovest, porterà sulla regione una fase di tempo instabile fino al pomeriggio con precipitazioni sparse, a tratti anche diffuse. Da sabato l’ingresso di correnti più asciutte dai quadranti settentrionali favorirà condizioni di tempo più stabile e soleggiato con temperature massime in progressivo aumento“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi nuvolosità in aumento, specie sui settori centro-settentrionali, dove la probabilità di precipitazioni sarà alta (75-100%), con frequenti rovesci e temporali tra Prealpi e Pedemontana e sui settori nord-orientali dal tardo pomeriggio: in queste zone i quantitativi potranno risultare localmente anche consistenti. Sul resto della regione fenomeni generalmente assenti fino a buona parte del pomeriggio, dalla sera le precipitazioni tenderanno a spostarsi verso i settori centro-meridionali. Si tratterà di precipitazioni sparse, a tratti diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Limite della neve intorno ai 2200/2300 m.

Domani in prevalenza nuvoloso, anche molto nuvoloso. Possibile qualche schiarite verso fine giornata sui settori più occidentali.

Precipitazioni: In pianura residui rovesci e temporali sui settori settentrionali nella notte/primo mattino, poi generalmente assenti o al più locali. Su zone montane e pedemontane probabilità medio-bassa (25-50%) di sporadici fenomeni a prevalente carattere di rovescio o temporale. Nel corso del pomeriggio tendenza a generale aumento della probabilità di precipitazioni (probabilità medio-alta 75-100%) con locali rovesci e temporali, che interesseranno anche la pianura. Dalla tarda serata tendenza a diradamento delle precipitazioni a partire da ovest. Limite della neve intorno ai 2100-2300 m.

Temperature: Senza notevoli variazioni.

Venti: In prevalenza deboli, solo a tratti moderati, dai quadranti orientali. In quota moderati, a tratti tesi, da sud-ovest.

Mare: Da mosso a poco mosso.

Sabato 1° ottobre fino al primo mattino probabili nubi basse e locali nebbie in pianura e in qualche fondovalle. In seguito cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso in pianura, tratti di nuvolosità irregolare in montagna, specie al mattino.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in calo salvo risultare in aumento in quota, massime in ripresa.

Venti: In pianura dai quadranti occidentali deboli, moderati durante le ore centrali. In quota venti moderati, a tratti tesi sulle cime più alte, da sud-ovest/ovest fino al mattino, poi in netto rinforzo da nord-ovest fino a forti al pomeriggio/sera in alta quota.

Mare: Poco mosso fino a parte del pomeriggio, poi mosso.

Domenica 2 sereno o poco nuvoloso salvo possibili tratti di nuvolosità medio-alta. Temperature minime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione, massime in ulteriore lieve aumento. Venti in pianura deboli di direzione variabile. Nelle valli perlopiù deboli a regime di brezza, localmente e a tratti moderati per qualche sporadico episodio di Foehn in alcuni settori; in quota moderati/tesi da ovest/nord-ovest.

Lunedì 3 in prevalenza sereno salvo ingresso di nubi alte verso sera. Nelle ore più fredde saranno possibili foschie o locali nebbie in pianura e in qualche fondovalle. Temperature minime stazionarie o in aumento in pianura, in calo in montagna; massime in ulteriore aumento, in lieve calo in quota. Venti moderati/tesi da nord-ovest in quota.