Previsioni Meteo Veneto: oggi tratti di instabilità, da domani pressione in aumento

“Venerdì il passaggio di una saccatura da nord-ovest, associata ad una bassa pressione sull’Europa centro-settentrionale, porterà annuvolamenti e tratti di instabilità. Da sabato pressione in aumento, condizioni di tempo più stabile e soleggiato e rialzo delle temperature massime“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo nuvoloso o molto nuvoloso, salvo parziali schiarite, specie a fine giornata. Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sulla pianura centro-orientale, dove i fenomeni potranno risultare più significativi (non esclusi quantitativi localmente consistenti). Limite della neve intorno a 2100-2300 m. Temperature diurne in diminuzione sulla pianura centro-meridionale, stazionarie o in locale variazione altrove. Venti moderati, in quota sud-occidentali, in pianura in prevalenza nord-orientali, a tratti sud-orientali sulla costa centro-meridionale nel corso del pomeriggio.

Domani sereno o poco nuvoloso; tra la notte ed il primo mattino possibili nubi basse e locali riduzioni della visibilità in pianura e nei fondovalle.

Precipitazioni: Assenti, salvo probabilità bassa (5-25%) di residui fenomeni nelle primissime ore sulle zone orientali.

Temperature: Minime prevalentemente in diminuzione, massime in aumento.

Venti: In quota inizialmente moderati da sud-ovest, in successiva rotazione ed intensificazione fino a diventare nord-occidentali, tesi/forti in serata; nelle valli variabili. In pianura moderati/tesi da sud-ovest.

Mare: Poco mosso, o mosso al largo e sulla costa settentrionale nella seconda metà di giornata.

Domenica 2 cielo sereno o poco nuvoloso per passaggi di velature. Non escluse locali riduzioni della visibilità nelle ore più fredde in pianura.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime pressoché stazionarie o in locale lieve variazione, tendenti al rialzo in quota e al calo in pianura. Massime prevalentemente in aumento.

Venti: In quota nord-occidentali moderati, anche tesi nelle prime ore. Altrove deboli/moderati di direzione variabile.

Mare: Poco mosso, quasi calmo dalla serata.

Lunedì 3 tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso per nubi basse tra la notte ed il primo mattino in pianura e nelle valli. Temperature minime in aumento in pianura, massime senza notevoli variazioni.

Martedì 4 sereno o poco nuvoloso per passaggi di velature e per possibili nubi basse in pianura e nelle valli nelle ore più fredde. Temperature minime prevalentemente in diminuzione, massime pressoché stazionarie.