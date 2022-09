Previsioni Meteo Veneto: nubi e piogge, culmine giovedì

MeteoWeb

“Sulle isole britanniche giunge e poi si approfondisce una depressione, che fa affluire aria umida e abbastanza instabile anche sul Veneto, ove sono dunque attese parecchie nubi e varie fasi di piogge, con culmine giovedì; nel periodo per le temperature prevale un calo, a partire dai valori diurni“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi temperature sopra la norma e cielo per buona parte della giornata da poco a parzialmente nuvoloso, con spazi di sereno più ampi all’inizio e nubi in aumento soprattutto di sera; nel pomeriggio possibile al più qualche piovasco o locale temporale sulle zone montane e occasionalmente sull’entroterra pianeggiante, in serata probabili piogge locali od al più sparse anche a carattere di rovescio o temporale.

Domani cielo da irregolarmente nuvoloso a molto nuvoloso, con spazi di sereno più probabili nella prima parte della giornata.

Precipitazioni: La probabilità nelle primissime ore sarà medio-alta (50-75%) su Prealpi e pianura centro-settentrionale, medio-bassa (25-50%) altrove; essa in mattinata diminuirà fino a generalmente bassa (5-25%), per poi aumentare nelle ore pomeridiane fino a complessivamente medio-alta (50-75%) specie sull’entroterra; si tratterà in genere di piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale.

Temperature: Per le minime prevarrà un contenuto aumento, per le massime prevarrà un contenuto calo.

Venti: In quota, nelle prime ore deboli e poi da moderati a localmente tesi, dai quadranti sud-occidentali; nelle valli, generalmente deboli con direzione variabile; in pianura, fino al pomeriggio perlopiù deboli con direzione variabile e poi da deboli a moderati dai quadranti nord-orientali.

Mare: In prevalenza poco mosso, spesso anche quasi calmo sottocosta, probabilmente mosso in tarda serata al largo.

Giovedì 8 cielo dapprima molto nuvoloso o coperto, poi irregolarmente nuvoloso con alcune schiarite.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso medio-alta (50-75%), per varie fasi di piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale, con delle pause.

Temperature: Prevarrà un contenuto calo, specie riguardo alle massime.

Venti: In quota, nelle prime ore da tesi a moderati sud-occidentali e poi da moderati a deboli dai quadranti occidentali; nelle valli, generalmente deboli con direzione variabile; in pianura, nelle prime ore da moderati a deboli dai quadranti nord-orientali e poi deboli con direzione variabile.

Mare: Mosso, a tratti anche molto mosso al largo.

Venerdì 9 tempo variabile o a tratti un po’ instabile, con alternanza di schiarite temporaneamente anche significative e addensamenti nuvolosi; probabili alcune piogge anche a carattere di rovescio o temporale; le temperature minime subiranno una lieve diminuzione, le massime contenute variazioni di carattere locale.

Sabato 10 tempo variabile, con spazi di sereno alternati ad alcuni addensamenti nuvolosi; probabile qualche pioggia al più sparsa, anche a carattere di rovescio o temporale; le temperature minime diminuiranno un po’ specie in montagna, le massime subiranno contenute variazioni di carattere locale.