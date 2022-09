Previsioni Meteo Veneto: residua variabilità con qualche pioggia

MeteoWeb

“Sull’Europa centro-settentrionale vi è tuttora un’ampia depressione, destinata a transitare verso est lasciando spazio al protendersi di un promontorio anticiclonico dal Nord Africa verso la Francia; sulla nostra regione a inizio periodo è prevista una residua variabilità con qualche pioggia, per l’afflusso di aria relativamente umida dall’Atlantico; seguiranno correnti più asciutte dai quadranti settentrionali in quota, con aumento degli spazi di sereno“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo irregolarmente nuvoloso, con addensamenti nuvolosi alternati a schiarite anche ampie; temporanee fasi di piogge da sparse a locali, anche con dei rovesci o temporali.

Domani variabilità, con spazi di sereno anche ampi ma alternati ad addensamenti nuvolosi.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso medio-bassa (25-50%) per temporanee fasi di piogge da locali a sparse, con significative parti della giornata e zone senza fenomeni, ma anche dei rovesci o temporali; verranno interessate verosimilmente alcune delle zone più a sud-est nelle prime ore, nonchè soprattutto le zone montane e la pianura centro-orientale nel pomeriggio.

Temperature: Minime in calo, specie sulle zone montane; le massime saranno un po’ in aumento su Prealpi ed entroterra pianeggiante, subiranno contenute variazioni di carattere locale altrove.

Venti: In quota, da deboli occidentali a moderati nord-occidentali; altrove generalmente deboli, con direzione variabile nelle valli e prevalentemente dai quadranti nord-orientali in pianura.

Mare: Quasi calmo nel pomeriggio, per il resto poco mosso.

Domenica 11 cielo in pianura generalmente sereno o poco nuvoloso, in montagna dapprima sereno o poco nuvoloso e poi al più parzialmente nuvoloso per un po’ di attività cumuliforme.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso nulla o molto bassa (0-5%), al più per qualche locale piovasco.

Temperature: Minime un po’ in diminuzione, salvo locali lievi controtendenze a sud-est; massime in leggero aumento.

Venti: In quota da moderati a deboli nord-occidentali, altrove in prevalenza deboli con direzione variabile.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Lunedi 12 prevarrà un cielo poco nuvoloso, con spazi di sereno anche ampi; precipitazioni generalmente assenti, salvo al più occasionali piovaschi; le temperature minime in pianura saranno un po’ in aumento e in montagna subiranno contenute variazioni di carattere locale, le massime aumenteranno un po’ soprattutto in quota.

Martedì 13 in genere, cielo poco nuvoloso senza precipitazioni; le temperature minime subiranno in quota un aumento e altrove variazioni poco rilevanti, per le massime è atteso un aumento più significativo in montagna.