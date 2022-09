Prima neve sul Gran Sasso: oggi -1.5°C al Rifugio Franchetti

MeteoWeb

Prima neve della stagione oggi sul Gran Sasso: il manto bianco ha creato un paesaggio suggestivo al Rifugio Franchetti, 2433 metri di quota sul versante teramano nel territorio del Comune di Pietracamela (Teramo), dove la temperatura minima è scesa a -1.5°C alle 08:09, come rilevato dalla stazione meteo di Caput Frigoris. Sul sito dell’associazione è possibile consultare dati registrati dalla rete di monitoraggio, costituita, in Abruzzo e regioni limitrofe, da oltre 30 stazioni meteo e webcam di proprietà e da altre di proprietà di soci.

Temperature gelide anche a Rocca di Mezzo (L’Aquila), con -1.3°C registrati alle 05:59 dalla stazione a quota 1280 metri. A Pescocostanzo (L’Aquila), la stazione di Quarto di Santa Chiara (di proprietà Chieti meteo) a quota 1260 metri, ha rilevato una minima di -0.4°C, registrata questa mattina alle 06:19.

