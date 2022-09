La primavera inizia con freddo e neve in Argentina e Brasile | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

In Brasile, alle 22:04 di giovedì 22 settembre è scattata la primavera. L’equinozio ha dato il via alla stagione dell’anno che segna il passaggio dall’inverno – clima secco in gran parte del Paese con episodi di freddo – alla primavera. Ma l’inizio della nuova stagione ha portato una grande sorpresa soprattutto per i turisti che si trovavano a São Joaquim nella Serra Catarinense. Nella località, infatti, ha iniziato a nevicare, come dimostra il video in fondo all’articolo.

Fiocchi di neve sono caduti anche nella vicina Bom Jardim da Serra, sempre nello stato di Santa Catarina, nel sud del Brasile.

La formazione di un ciclone ha portato pioggia nel Paese, ma l’elemento più importante è l’ingresso di una massa d’aria polare che sta facendo abbassare le temperature, provocando neve e gelo. Domani, sabato 24 settembre, le temperature minime a Rio Grande do Sul e Santa Catarina potranno raggiungere i +2°C. Le gelate tardive comportano rischi per gli agricoltori nel sud del Paese, soprattutto per quanto riguarda grano e frutta. Il calo delle temperature si farà sentire anche nel Mato Grosso do Sul, San Paolo, Rio de Janeiro e parte del Minas Gerais, anche se in questi luoghi non c’è rischio di gelo.

Neve anche in Argentina

La primavera ha portato la neve anche in Argentina. Le zone montuose della provincia di Cordova si sono svegliate completamente imbiancate il 21 settembre (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Nella provincia di Mendoza, si sono verificate nevicate che hanno causato la temporanea chiusura al traffico del valico internazionale Cristo Redentor, che collega l’Argentina con il Cile. La decisione, causata dal maltempo in alta montagna, è di natura preventiva. Neve anche nell’area di Vistalba e Potrerillos, sempre nella provincia di Mendoza.

Mentre il Sud America passa alla primavera, nell’emisfero settentrionale l’equinozio di oggi ha segnato l’inizio dell’autunno.