Primo allevamento di ostriche in Medio Oriente: riconoscimento Friend of the Sea per pratiche sostenibili.

MeteoWeb

Le ostriche si trovano tradizionalmente nelle acque più fredde dell’Europa, del Nord America o della Cina orientale, i maggiori produttori mondiali di molluschi molto apprezzati. Tuttavia, dalla sua creazione nel 2016, l’allevamento di ostriche Dibbay Bay ha iniziato a cambiare le percezioni diventando il primo progetto di acquacoltura del suo genere negli Emirati Arabi Uniti e nella regione. Il 5 luglio, l’azienda ha raggiunto un altro traguardo ricevendo la certificazione Friend of the Sea Sustainable Aquaculture.

Dibba Bay è la prima fattoria del Medio Oriente a coltivare ostriche gourmet. Situata sulla costa orientale degli Emirati Arabi Uniti a Dibba, l’azienda produce oltre 300.000 ostriche al mese grazie alle correnti calde, pulite e ricche di nutrienti che bagnano la costa di Fujairah.

L’azienda, creata dal CEO Ramie Murray, ha portato a termine la sfida di introdurre le ostriche a coppa del Pacifico, originarie del Giappone, nelle acque degli Emirati. Dibba Bay acquista ghette dagli incubatoi di tutto il mondo, le semina in un vivaio di ostriche e le mette nelle lanterne prima di calarle nell’acqua. Le ostriche crescono senza alcun mangime o sostanze chimiche, facendo affidamento su un ambiente naturale ricco di fitoplancton.

All’inizio, l’azienda si è impegnata a sviluppare un modello di business basato sul rispetto dell’ambiente. Ciò ha fatto guadagnare a Dibba Bay la certificazione Friend of the Sea, riconoscendo che i suoi impianti di acquacoltura soddisfano rigide politiche sostenibili, regolamenti sulla gestione dei rifiuti e responsabilità sociali.

La certificazione copre anche la tracciabilità delle operazioni di imballaggio ed esportazione di Dibba Bay, poiché il 50% della produzione dell’azienda viene esportata a Hong Kong, Maldive, Mauritius, Seychelles, Oman e altre destinazioni.

“La nostra missione come allevamento di ostriche è sempre stata quella di proteggere i nostri oceani e di coinvolgere pratiche sostenibili in tutti gli aspetti della nostra attività per salvaguardare l’integrità della vita acquatica. Siamo orgogliosi di essere riconosciuti da Friend of the Sea per le nostre pratiche agricole sostenibili. Per noi è importante che esista una terza parte accreditata che certifica il nostro lavoro; la sostenibilità dimostrata con una certificazione di terze parti aiuterà i consumatori a scegliere in modo più consapevole“, ha affermato Ramie Murray, fondatore e CEO di Dibba Bay oysters.

I criteri di certificazione dell’acquacoltura sostenibile di Friend of the Sea includono nessun impatto sull’habitat critico, rispetto dei parametri di qualità dell’acqua, nessun uso di antivegetativa nociva o ormoni della crescita, rispetto della gestione della qualità dell’acqua, responsabilità sociale e miglioramento continuo della gestione dei rifiuti e dell’energia.

La fattoria di Dibba Bay Oysters è anche coinvolta nel sostegno agli sforzi di conservazione, come un progetto per ricreare gli ecosistemi della barriera corallina con gusci di ostriche per fornire un nuovo habitat per le specie marine.

“L’ottenimento di questo certificato dimostra non solo che Dibba Bay conduce un’attività agricola responsabile secondo gli standard Friend of the Sea, ma anche che l’azienda ha un impegno più ampio nella protezione dell’ambiente”, ha affermato Paolo Bray, fondatore e direttore di Friend of the Sea .

Friend of the Sea

Friend of the Sea, un progetto dell’Organizzazione mondiale della sostenibilità, premia le pratiche sostenibili nella pesca, nell’acquacoltura, nella farina di pesce e nell’olio di pesce Omega-3. Inoltre, l’organizzazione promuove progetti relativi a ristoranti, spedizioni sostenibili, osservazione di balene e delfini, acquari, pesci ornamentali, creme UV e altri. È l’unico programma di certificazione sostenibile per la pesca e l’acquacoltura riconosciuto e supervisionato a livello globale dalle agenzie nazionali europee di accreditamento.