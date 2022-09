Problemi per la piccola sonda CAPSTONE della NASA durante il suo viaggio verso la Luna

MeteoWeb

Il piccolo veicolo spaziale CAPSTONE della NASA ha incontrato un ostacolo sulla sua lunga strada verso la Luna. Verso la fine di una importante accensione del motore nella sera dell’8 settembre, CAPSTONE, che pesa 25 chilogrammi, ha subito un’anomalia che ha messo la sonda in “modalità provvisoria” protettiva, hanno affermato i membri del team della missione.

Il problema “ha provocato un aumento dell’orientamento del veicolo oltre la capacità delle ruote di reazione di bordo di controllare e contrastare”, hanno scritto i rappresentanti della società Advanced Space, che gestisce la missione CAPSTONE per la NASA. “Il veicolo stava tentando di comunicare con la Terra per circa 24 ore prima che fosse recuperata qualsiasi telemetria. Al momento del recupero, il veicolo spaziale non era in una configurazione stabile, utilizzava più energia di quella che generava dai suoi pannelli solari e il sistema stava subendo reset periodici“, hanno aggiunto.

Da allora i membri del team CAPSTONE hanno lavorato 24 ore su 24 per affrontare il problema ancora misterioso e hanno fatto alcuni progressi. Ad esempio, il team ha riconfigurato lo “stato operativo” del veicolo spaziale, contribuendo a stabilizzare la situazione. I pannelli solari di CAPSTONE ora stanno generando più energia di quella consumata dalla sonda.

Il team della missione continua a lavorare per diagnosticare il problema, “migliorare la situazione termica” di alcuni dei sottosistemi del veicolo spaziale e prepararsi per un’imminente operazione di “detumble”. “Un detumble riuscito farà sì che il veicolo riprenda il controllo del suo orientamento, orientando i pannelli solari verso il sole per caricare completamente le batterie. La navicella si orienterà quindi verso Terra e attenderà ulteriori istruzioni. Queste operazioni di recupero saranno ulteriormente valutate nei prossimi giorni”, si legge nella nota di aggiornamento.

CAPSTONE, che ha le dimensioni di un forno a microonde, è stato lanciato su un booster Rocket Lab Electron il 28 giugno. Il veicolo spaziale è diretto verso la Luna, in particolare, un’orbita lunare quasi rettilinea (NRHO), la stessa che verrà utilizzata dalla stazione spaziale Gateway della NASA nei prossimi anni. CAPSTONE verificherà la presunta stabilità dell’NRHO prima dell’arrivo del Gateway, che è una parte fondamentale del programma lunare Artemis della NASA. Il cubesat condurrà anche esperimenti di navigazione e comunicazione, alcuni dei quali in collaborazione con il Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA.

Il viaggio di CAPSTONE è lungo: raggiungerà la sua destinazione lunare il 13 novembre. L’accensione del motore dell’8 settembre ha aiutato a mantenerlo in linea con l’obiettivo per quella data di arrivo. Poiché l’anomalia si è verificata verso la fine della manovra, sembra che CAPSTONE sia rimasto sulla rotta designata.