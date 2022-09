Il rapporto dell’Aiea sulla centrale di Zaporizhzhia: “situazione insostenibile, serve una zona di sicurezza”

MeteoWeb

L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha pubblicato il suo rapporto sulla sicurezza nucleare nella centrale nucleare di Zaporizhzhia, occupata dai russi nel sud-est dell’Ucraina. La zona è da settimane sotto bombardamenti per i quali Russia e Ucraina si accusano a vicenda. “L’attuale situazione” nella centrale “è insostenibile“, afferma l’Aiea nel suo rapporto dopo la missione nell’impianto.

“È la prima volta che un conflitto militare si è svolto tra le strutture” di una centrale nucleare di queste dimensioni. “Un incidente nucleare può avere un serio impatto nel Paese e oltre i suoi confini“, afferma il rapporto degli esperti dell’Onu, sottolineando che nell’area dell’impianto sono stati registrati diversi episodi che “hanno violato i principi di sicurezza nucleare”.

Il team di esperti nucleari delle Nazioni Unite ha assistito “da vicino” ai bombardamenti nelle vicinanze della centrale nucleare di Zaporizhzhia durante la loro visita alla struttura, ha affermato il rapporto dell’Aiea. Hanno anche osservato in prima persona i danni al manto stradale, alle pareti e alle finestre di vari edifici, nonché al cavalcavia che collega i reattori dell’impianto. Il bombardamento, ha proseguito il documento, “potrebbe aver avuto un impatto su strutture, sistemi e componenti relativi alla sicurezza e potrebbe aver causato impatti significativi sulla sicurezza, perdita di vite umane e lesioni al personale”. La missione dell’Aiea “ha osservato danni in diverse zone causati dagli eventi segnalati” in relazione al conflitto, “con alcuni dei danni vicino agli edifici del reattore“. Gli esperti, prosegue il testo, “hanno osservato che alcuni lavori di riparazione erano già stati effettuati o erano in corso per alcuni dei danni e hanno notato che ulteriori lavori sarebbero necessari per riparare tutti i danni causati”.

Il direttore generale dell’Aiea, Rafael Grossi, ha affermato che “sebbene gli eventi passati non abbiano ancora innescato un’emergenza nucleare, hanno rappresentato una minaccia costante per la sicurezza e la protezione nucleare perché le funzioni di sicurezza critiche potrebbero essere impattate”.

Di conseguenza, “in attesa della fine del conflitto e del ristabilimento di condizioni stabili, c’è bisogno urgente di misure temporanee per evitare che un incidente nucleare sia provocato dai danni fisici causati da strumenti militari. Ciò può essere ottenuto con l’istituzione immediata di una zona di sicurezza nucleare”. “L’Aiea – si legge ancora nel rapporto – è pronta ad avviare immediatamente le consultazioni che porteranno all’istituzione urgente di tale zona di sicurezza nucleare e protezione presso la centrale di Zaporizhzhia”.

L’Aiea ha fatto presente che sono necessarie esercitazioni regolari per essere pronti a dare una risposta efficace in caso di emergenza alla centrale e ha fatto presente che l’agenzia Onu è pronta a collaborare. “Garantire la preparazione per rispondere in modo efficace a qualsiasi emergenza nucleare o radiologica dentro e fuori il sito è di fondamentale importanza nelle circostanze attuali che minacciano costantemente la sicurezza dell’impianto”, si legge nel rapporto.