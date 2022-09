Rarissimo uovo con tre tuorli in un pollaio dell’Aspromonte

MeteoWeb

Straordinaria sorpresa per un uomo appassionato della montagna in tutte le sue forme nel cuore dell’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria: ieri Gaetano mentre apriva le uova per fare una frittata, ha trovato tre tuorli nello stesso guscio di un uovo neanche troppo grande. Un episodio analogo era accaduto quest’estate nello stesso pollaio, ma in quel caso non era stato documentato con una fotografia.

Gaetano, in 78 anni di vita sempre a stretto contatto con la natura e gli animali, non aveva mai visto qualcosa del genere. Nel suo pollaio ci sono galline faraone e anatre, e non è chiaro quale esemplare si stia prodigando in questo prodigio della natura. Se le uova con due tuorli sono infatti già abbastanza rare rispetto a quelle normali con un unico tuorlo, quelle con tre sono una rarità assoluta e ne sono documentati pochi casi sulla stampa nazionale negli ultimi decenni.

Nel pollaio di Gaetano, gestito in modo completamente genuino senza alcun tipo di alterazione alla naturale evoluzione degli animali proprio come succedeva una volta, in diverse occasioni la gallina è diventata chioccia e ha cresciuto una discreta quantità di pulcini. Chissà se da un uovo con tre tuorli riescano a nascere tre pulcini gemelli: la rarità sarebbe forse un prodigio mai documentato prima nella storia. La sfida a Gaetano è lanciata…