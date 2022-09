Regina Elisabetta: la Bbc cambia palinsesto, conduttori vestiti di nero

MeteoWeb

Sono ore di apprensione e di ansia quelle che si stanno vivendo nel Regno Unito e nel resto del mondo: la regina Elisabetta II è in fin di vita. L’emittente pubblica Bbc, che sta dedicando una lunga diretta all’evento, ha sospeso la normale programmazione e cambiato il palinsesto fino alle 18. I suoi conduttori, inoltre, si sono tutti vestiti di nero. Secondo quanto riportano numerosi media britannici si tratta di uno dei passaggi previsti dal piano ‘London Bridge is down’ messo a punto per la morte della sovrana.

Nel frattempo, dopo che ai Comuni è stato brevemente interrotto il dibattito sul piano energia del governo, per esprimere la vicinanza dell’Assemblea alla Famiglia Reale, una piccola folla si è radunata dinanzi ai castelli di Balmoral e Buckingham Palace.