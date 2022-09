Regno Unito: Carlo III proclamato formalmente nuovo Re, “God save the king”

MeteoWeb

Il Consiglio di Accessione ha proclamato formalmente Carlo nuovo Re. con il nome di Carlo III. La proclamazione è stata sottoscritta, tra gli altri, dal primo ministro Liz Truss, dal principe William, dalla Regina consorte e dall’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby. La proclamazione è stata preceduta da una dichiarazione letta dalla Lord President del Privy Council, Penny Mordaunt.

La cerimonia si sta tenendo alla presenza, in prima fila, di tutti gli ex primi ministri britannici, da Gordon Brown a David Cameron, da Theresa May a Boris Johnson.

La cerimonia per la prima volta si sta svolgendo in diretta tv, nel palazzo di St. James a Londra.

“God save the king“, è la frase con cui si è conclusa la proclamazione.

Tutti i presenti alla cerimonia sono vestiti di nero. Questa fase della riunione dell’Accession council si è svolta in assenza di Carlo, che arriverà a breve per la seconda fase della riunione in sua presenza.