Trovati resti di donna ‘vampiro’: inchiodata a terra con una falce sulla gola | FOTO

MeteoWeb

In un villaggio della Polonia sono stati trovati i resti di una “donna vampiro” inchiodata a terra da una falce sulla gola e da un lucchetto per “impedire il suo ritorno dai morti“. Le ossa sono state individuate durante i lavori archeologici in un cimitero del XVII secolo nel villaggio di Pien: i ricercatori hanno anche scoperto che i resti scheletrici avevano un berretto di seta sulla testa, ad indicare che la donna aveva uno status sociale elevato, e un dente sporgente, come riporta il Daily Mail.

Il coordinatore del team di ricerca, il professor Dariusz Poliński dell’Università Nicholas Copernicus nella vicina città di Torun, ha affermato che la forma della sepoltura era insolita: “I modi per proteggersi dal ritorno dei morti includono tagliare la testa o le gambe, posizionare il defunto a faccia in giù per mordere il terreno, bruciarlo e fracassarlo con una pietra. La falce non era distesa ma appoggiata sul collo in modo tale che se il defunto avesse cercato di alzarsi molto probabilmente la testa sarebbe stata mozzata o ferita“. Poliński ha aggiunto che l’alluce lucchetto sul piede sinistro dello scheletro probabilmente simboleggiava “la chiusura di un palco e l’impossibilità di tornare“.

Le testimonianze di miti sui non morti risalgono all’XI secolo nell’Europa orientale. La gente temeva che alcuni che erano stati sepolti sarebbero tornati in superficie con gli artigli come mostri succhiasangue e che avrebbero potuto terrorizzare i vivi. Non è raro nella regione trovare luoghi di sepoltura in cui un’asta di metallo – o un paletto – è stata conficcata nel cranio del defunto. Le persone all’epoca credevano che questo fosse un modo per assicurarsi che la persona restasse morta.

In alcune parti del continente, in particolare tra gli slavi, la credenza nelle leggende dei vampiri divenne così diffusa da causare un’isteria di massa e persino portare a esecuzioni di persone ritenute vampiri. Anche le persone morte in modo prematuro, ad esempio tramite un suicidio, sarebbero state spesso sospettate di vampirismo e i loro corpi sarebbero stati mutilati per impedire loro di risorgere dai morti.

Nel 2015, gli archeologi nel villaggio di Drewsko, a 130 miglia di distanza da Pien, hanno trovato cinque scheletri sepolti in modo simile in un cimitero di 400 anni. Sono state trovate falci premute contro la gola di un uomo adulto, di età compresa tra 35 e 44 anni, e di una donna adulta di età compresa tra 35 e 39 anni. Una donna anziana, che aveva tra i 50 ei 60 anni quando è morta, è stata sepolta con una falce posata sui fianchi e una pietra di medie dimensioni alla gola. Altre due tombe, entrambe con falci poste alla gola degli scheletri, hanno rivelato una donna adulta tra i 30 ei 39 anni e una giovane ragazza di appena 14-19 anni.

I ricercatori che hanno fatto la scoperta avevano dichiarato all’epoca che questo tipo di “sepolture erano una garanzia che i defunti rimanessero nelle loro tombe e quindi non potevano danneggiare i vivi, ma potrebbero anche essere serviti a proteggere i morti dalle forze del male. Secondo la saggezza popolare, una falce proteggeva le donne in travaglio, i bambini e i morti dagli spiriti maligni. Ha avuto anche un ruolo nei rituali progettati per contrastare la magia nera e la stregoneria”.

La recente scoperta è stata ora inviata a Torun, dove gli archeologi condurranno ulteriori ricerche.