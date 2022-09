Ritrovato morto in un dirupo un escursionista di Fabriano

MeteoWeb

Dopo quasi 24 ore di ricerche, è stato ritrovato morto il 32enne di Fabriano (Ancona), che si era allontanato intorno alle 10:00 di ieri da casa in. Il corpo è stato rinvenuto in un dirupo, tra vegetazione e alberi, in località Civita, abbastanza distante dal luogo di ritrovamento dell’auto del giovane, Vetralla. Questo il triste epilogo di una storia che ha tenuto con il fiato sospeso l’intera città di Fabriano.

Il corpo è stato recuperato e sarà trasportato nei locali dell’obitorio dell’ospedale ‘Engles Profili’ di Fabriano. Tre le ipotesi quella di un incidente o di un gesto volontario. L’allarme era scattato intorno alle 19 di ieri, 9 settembre, quando i familiari del giovane avevano contattato i soccorritori.