RoboCap: creata capsula robot che porta i farmaci nell’intestino

MeteoWeb

Gli scienziati del Massachusetts Institute of Technology hanno sviluppato “RoboCap“, una capsula sintetica con un cappuccio robotico che consente la somministrazione di farmaci per via orale senza compromettere l’integrità della molecola contenuta all’interno. I risultati sono stati pubblicati su Science Robotics.

I ricercatori, guidati da Giovanni Traverso e Shriya Srinivasan, hanno ideato una capsula in grado di oltrepassare il muco che riveste il tratto digestivo. Il dispositivo è dotato di un cappuccio robotico che ruota e attraversa la barriera del muco quando raggiunge l’intestino tenue, consentendo ai farmaci di raggiungere le cellule che rivestono l’intestino. Grazie a questo metodo “possiamo massimizzare la dispersione del farmaco all’interno di un’area locale e migliorare l’assorbimento sia di piccole molecole che di macromolecole,” ha affermato Traverso. “Il nostro sistema permette di spostare transitoriamente la barriera del muco iniziale e quindi migliorare l’assorbimento massimizzando la dispersione del farmaco a livello locale. La capsula permette infatti di fornire quantitativi di medicinali da 20 a 40 volte più elevati rispetto all’assunzione orale di pastiglie e compresse. Potremmo utilizzare RoboCap per la somministrazione di moltissime molecole“.

Lo studio ha dimostrato che il sistema può essere impiegato per somministrare insulina e vancomicina, un peptide antibiotico che attualmente deve essere iniettato.

“RoboCap” grande quanto un comune multivitaminico, trasporta i farmaci in un piccolo serbatoio, ed è ricoperta di gelatina, che si scioglie quando entra a contatto con determinate condizioni di acidità. Quando il rivestimento si dissolve, il cambiamento di pH attiva un minuscolo motore all’interno della capsula che lo fa girare e incanalare all’interno dei tessuti: è questo movimento che aiuta la capsula a penetrare nel muco e a spostarlo.