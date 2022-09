MeteoWeb

La comparsa di strane scie nel cielo di San Pietroburgo aveva fatto pensare all’uso di sistemi anti-aerei dalla città russa vicino al confine con l’Europa (vedi video in fondo all’articolo). In realtà, i missili della guerra in Ucraina non c’entrano.

Si è trattato di tre aerei in partenza che, con le loro scie, hanno creato uno strano effetto ottico, se viste da certe angolazioni. Di seguito, il video con le immagini delle scie nel cielo di San Pietroburgo.