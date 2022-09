Siccità, il segreto della sopravvivenza delle foreste sta nella biodiversità

MeteoWeb

La diversità delle specie arboree potrebbe aumentare la resistenza alla siccità in quasi la metà delle foreste del mondo, secondo un’analisi di oltre 700.000 appezzamenti forestali presentata in Nature Geoscience. I risultati potrebbero avere implicazioni per le attuali politiche di ripristino e rimboschimento.

La siccità estrema può ridurre fortemente la crescita – e portare alla morte – delle foreste. La diversità delle specie arboree può aumentare la resistenza alla siccità, tuttavia ciò è stato dimostrato solo a livello regionale e per un piccolo numero di tipi di foresta. Al momento non è noto se la diversità delle specie possa stabilizzare diversi tipi di foreste in tutto il mondo in condizioni di siccità estrema.

Utilizzando dati satellitari globali e prove della ricchezza di specie provenienti da oltre 700.000 appezzamenti forestali, Tao Wang e colleghi stimano l’effetto della diversità delle specie arboree sulla risposta alla siccità delle foreste in tutto il mondo. La resistenza alla siccità è risultata essere più alta nelle foreste ricche di specie, come le foreste umide di latifoglie tropicali, dove il numero medio di specie arboree era 65 all’interno di un appezzamento forestale, ed era più basso nelle foreste povere di specie, come i boschi xerici (due o in media tre specie di alberi).

Gli autori prevedono che una maggiore ricchezza di specie abbia un effetto positivo sulla resistenza alla siccità nel 44% delle foreste globali, con l’effetto maggiore osservato nelle foreste secche e soggette a siccità, come i boschi xerici o le foreste secche subtropicali. Il team sviluppa anche un modello che stima che la conversione delle attuali piantagioni forestali da monocolture a una miscela di quattro specie potrebbe aumentare la resistenza alla siccità delle foreste di piantagioni globali del 3,2%.

Gli autori concludono che questi risultati sottolineano l’importanza di ripristinare la diversità delle specie arboree per aiutare le foreste a resistere alle frequenti e intense siccità che possono verificarsi a causa del riscaldamento globale.