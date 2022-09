MeteoWeb

Rinviato per maltempo il lancio del satellite Eutelsat Konnect Vhts, destinato a portare le connessioni veloci Internet in tutta Europa. Lo rende noto Arianespace. Il razzo europeo Ariane 5 resta quindi in attesa nella base di Kourou (Guyana Francese) e il satellite, scrive Arianespace, risulta essere in condizioni stabili e sicure.

Al momento la nuova data di lancio è fissata nella notte fra il 7 e l’8 settembre, alle 1.11 italiane.