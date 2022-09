La sonda DART si è schiantata contro l’asteroide Dimorphos, ecco il momento dell’impatto | VIDEO

MeteoWeb

La NASA ha intenzionalmente fatto schiantare un veicolo spaziale contro un asteroide nel primo test in assoluto del sistema di difesa planetario della Terra.

Il veicolo spaziale DART (Double Asteroid Redirection Test) della NASA ha impattato contro l’asteroide Dimorphos alle 01:14 ora italiana di oggi, martedì 27 settembre nel primo tentativo dell’umanità di alterare la traiettoria di un asteroide. La NASA ritiene che l’impatto sia una dimostrazione fondamentale di come gli esseri umani potrebbero un giorno allontanare un pericoloso asteroide da una catastrofica rotta di collisione con il nostro pianeta.

Il veicolo DART (550 kg) – una sonda a forma di cubo composta da sensori, un’antenna, un propulsore ionico e due pannelli solari lunghi 8,5 metri – ha colpito direttamente l’asteroide Dimorphos largo 160 metri mentre viaggiava a circa 21.160 km/h, disintegrandosi drammaticamente nell’impatto.

“Ora è quando inizia la fase scientifica, ora che abbiamo avuto un impatto. Ora vedremo quanto è stato efficace,” ha affermato Lori Glaze, direttore della divisione di scienze planetarie della NASA,

L’obiettivo della missione DART

L’obiettivo della sonda era quello di rallentare l’orbita di Dimorphos attorno al suo partner più grande: l’asteroide Didymos, largo 390 metri. La NASA riterrà la missione un successo se l’orbita di 12 ore di Dimorphos rallenterà di 73 secondi, ma il vero cambiamento potrebbe arrivare fino a 10 minuti.

Nessuno dei due asteroidi rappresenta una minaccia per la Terra.

I dati che arriveranno nelle settimane a venire indicheranno quanto successo ha avuto la missione, ha evidenziato Nancy Chabot, responsabile del coordinamento per la missione DART.

Il lungo viaggio di DART

Per arrivare agli asteroidi gemelli, DART ha intrapreso un viaggio di 10 mesi e 11 milioni di km dal lancio dalla base spaziale di Vandenberg in California (liftoff con un razzo Falcon 9 SpaceX).

Gli ultimi momenti di DART

Gli ultimi momenti di DART sono stati catturati dal Didymos Reconnaissance and Asteroid Camera for Optical Navigation (DRACO), che ha guidato automaticamente il veicolo spaziale nella sua rotta di collisione con l’asteroide. Gli scienziati della NASA hanno affermato che Dimorphos non è stato visibile al sistema di telecamere DRACO di DART fino a entro un’ora dall’impatto, dopodiché è diventato solo un pixel nel campo visivo della telecamera. Tre minuti prima dell’impatto, l’asteroide è aumentato di dimensioni fino a raggiungere soli 42 pixel. Quando il veicolo si è avvicinato a Dimorphos, il terreno accidentato e i massi ombrosi sono diventati sempre più grandi, poi l’immagine è svanita.

La fotocamera del veicolo spaziale ha quindi scattato le immagini finali del suo bersaglio (link di seguito), pochi istanti prima che DART effettuasse il contatto.

Il ruolo di LICIACube dell’ASI nella missione DART

Gli scienziati avranno un quadro migliore delle conseguenze immediate dell’impatto grazie al LICIACube dell’Agenzia Spaziale Italiana, un veicolo spaziale CubeSat più piccolo, che si è separato da DART l’11 settembre. In orbita all’indomani della collisione a una distanza di 55 km, LICIACube trasmetterà le foto sulla Terra dell’impatto che ha alterato la traiettoria e del pennacchio di materiale espulso dallo schianto.

Telescopi puntati sull’asteroide

Ora, i telescopi di tutti i continenti saranno puntati sull’asteroide, misurando l’illuminazione della roccia espulsa dalla collisione per stabilire l’entità dei cambiamenti orbitali che si sono verificati.

La collisione è stata monitorata anche da osservatori a terra, dal telescopio spaziale James Webb della NASA e dal telescopio spaziale Hubble e dalla navicella spaziale Lucy. Le loro osservazioni aiuteranno gli scienziati che cercano di capire quanta forza è necessaria per deviare con successo un asteroide dal nostro pianeta.

Gli effetti a lungo termine

Queste prime osservazioni saranno seguite dalla missione Hera dell’Agenzia Spaziale Europea, che verrà lanciata verso Didymos e Dimorphos nel 2026 per studiare gli effetti a lungo termine dell’incidente e giudicare il successo della missione da 330 milioni di dollari.

Anche se i risultati dell’impatto potrebbero essere lontani alcuni anni, i pianificatori della missione credono già che il solo raggiungimento del minuscolo obiettivo sia un risultato importante.

“Dimorphos è un asteroide minuscolo,” aveva spiegato Tom Statler, scienziato del programma della missione presso la NASA, in una conferenza stampa lo scorso 19 settembre. “Non l’abbiamo mai visto da vicino, non sappiamo che aspetto abbia, non sappiamo quale sia la forma. E questa è solo una delle cose che porta alle sfide tecniche di DART. Colpire un asteroide è una cosa difficile da fare“.

Quindi il primo piano della roccia spaziale è stato un risultato straordinario, ha affermato il vice amministratore della NASA Pam Melroy. “Ero assolutamente euforico soprattutto quando ho visto la telecamera avvicinarsi,” ha affermato. “Erano solo minuscole macchie di luce e ora sono oggetti reali per noi, il che è sorprendente“.