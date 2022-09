Sorvolare l’aurora boreale: ecco come appare vista dallo Spazio | VIDEO

MeteoWeb

Samantha Cristoforetti, attualmente in orbita sulla Stazione Spaziale Internazionale nell’ambito della missione Minerva, ha pubblicato due nuovi video mozzafiato che catturano l’aurora boreale in tutto il suo splendore.

“Bellezza sublime! Prima, volare su una splendida aurora boreale. Poi la Luna sorge e brilla sulla superficie del pianeta,” commenta l’astronauta italiana dell’ESA sui social. “Nel frattempo, guardando a poppa, l’aurora brilla oltre l’orizzonte. E riesci a vedere le ombre proiettate dalla Luna sugli elementi“.

La missione Minerva

Cristoforetti è in orbita per la missione europea Minerva dallo scorso 27 aprile ed è alla sua seconda missione dopo quella avvenuta a cavallo del 2014 ed il 2015 per la missione Futura dell’Agenzia Spaziale Italiana, nel corso della quale ha stabilito il record di permanenza in orbita in una singola missione per una donna totalizzando 199 giorni e 16 ore consecutivi nello Spazio. L’equipaggio Crew-4 a bordo della ISS è parte dell’Expedition 67 e rimarrà in orbita fino alla fine di settembre.

Cristoforetti ha già infranto alcuni record: oltre a diventare la prima donna europea a compiere un’EVA, è diventata anche la prima TikToker nello Spazio, conquistando i più giovani con i suoi affascinanti e interessantissimi video. In questi mesi, l’astronauta italiana ci ha regalato bellissimi scorci della Terra dallo Spazio.