La navetta Soyuz si è agganciata alla ISS: spettacolari FOTO del lancio dallo spazio

Dopo un viaggio di circa tre ore, la navetta russa Soyuz MS-22 si è agganciata al modulo russo Rassvet della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Al comando, il veterano Sergei Prokopiev, futuro comandante della ISS dopo Samantha Cristoforetti.

Insieme a lui, ci sono il connazionale russo Dmitrij Petelin e l’americano Francisco Rubio della NASA. Per entrambi si tratta del primo volo. Rubio, inoltre, è il primo astronauta americano a volare sulla navetta russa Soyuz dall’inizio dell’invasione in Ucraina in virtù di un accordo tra NASA e Roscosmos, l’agenzia spaziale russa.

Alle 21:45 circa, avverrà l’apertura del portello e l’ingresso dell’equipaggio nella ISS.

Cristoforetti fotografa il lancio della navetta Soyuz dalla ISS

“Abbiamo avuto una vista spettacolare del lancio!‘, ha scritto su Twitter Samantha Cristoforetti, pubblicando le foto del lancio dalla base russa di Baikonus, in Kazakistan, scattate dalla ISS (vedi gallery scorrevole in alto). “Non vedo l’ora di dare il benvenuto nella loro nuova casa” a Sergey, Dmitry e Frank, ha scritto l’astronauta italiana dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA).