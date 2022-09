Space Weather: il modello MAIRE+ proteggerà aerei e passeggeri

MeteoWeb

Gli eventi meteorologici spaziali rappresentano un rischio per l’elettronica all’interno di aerei e altri aeromobili e possono generare radiazioni dannose per i passeggeri e all’equipaggio: un nuovo sistema di monitoraggio meteorologico spaziale, sviluppato dall’Università del Surrey, potrebbe presto proteggere i velivoli in viaggio sul Regno Unito e i passeggeri dai picchi di raggi cosmici. La ricerca è stata pubblicata su AGU Advancing Earth and Space Science.

Il Met Office utilizzerà il modello “MAIRE+” del Surrey Space Center per monitorare i livelli di radiazione di fondo a livello del suolo e fino a 20 km di altitudine. Il sistema utilizza misurazioni di neutroni e protoni da più strumenti dislocati in tutta Europa e in orbita geostazionaria per fornire informazioni in tempo reale dell’ambiente aeronautico.

Alex Hands, autore principale del paper e membro del progetto MAIRE+ dell’Università del Surrey, ha commentato: “Sebbene l’obiettivo principale di MAIRE+ sia servire l’industria aeronautica, che è una parte fondamentale di molte delle nostre vite, tale monitoraggio è rilevante anche per le infrastrutture nazionali critiche a livello del suolo, come le centrali nucleari“. “E’ fondamentale che gli sforzi come i nostri per modellare l’ambiente delle radiazioni dell’aviazione utilizzando i dati proxy siano integrati da un programma significativo di misurazioni in situ con appropriati monitor delle radiazioni in volo,” ha concluso