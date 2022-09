SpaceX lancia in orbita 54 satelliti Starlink dopo 5 rinvii per maltempo

MeteoWeb

Madre Natura ha finalmente collaborato con SpaceX. L’azienda di Elon Musk ha lanciato con successo 54 satelliti Starlink a banda larga dalla Cape Canaveral Space Force Station, in Florida, alle 02:18 ora italiana, dopo 5 rinvii per maltempo.

Un vettore Falcon 9 ha trasportato i satelliti Starlink Group 4-34 in orbita terrestre bassa, dispiegandoli come previsto circa 15 minuti dopo il decollo. Prima che ciò accadesse, il primo stadio del razzo è tornato sulla Terra ed è atterrato sulla nave drone “Just Read the Instructions” di SpaceX, di stanza nell’Oceano Atlantico al largo della costa della Florida. È stato il 6° lancio e atterraggio per questo particolare booster.

Starlink è la costellazione di satelliti a banda larga di SpaceX. Finora la società ha messo in orbita più di 3.200 satelliti. SpaceX sta espandendo rapidamente la costellazione, con lanci che avvengono praticamente ogni settimana, e a volte anche più spesso.

Il CEO di SpaceX, Elon Musk, ha recentemente affermato che spera di lanciare fino a 100 missioni SpaceX nel 2023. L’obiettivo è, in parte, aumentare il servizio Starlink il più velocemente possibile per i clienti in zone remote che l’azienda vuole servire.

SpaceX ha già l’approvazione normativa per il lancio di 12mila satelliti Starlink. La società ha anche chiesto a un regolatore internazionale di inviare in orbita altri 30mila satelliti.