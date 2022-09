Spagna, record di temperatura nelle acque del Mediterraneo: +31°C vicino a Maiorca

MeteoWeb

Teresa Ribera, Vicepresidente e Ministro per la Transizione ecologica in Spagna, ha presentato oggi il bilancio climatico per l’estate 2022 redatto dall’Agenzia meteorologica di Stato (AEMET). Nel suo bilancio, l’AEMET evidenzia che la temperatura media per il trimestre composto da giugno, luglio e agosto 2022 è stata di +24°C, ovvero 2,2°C in più rispetto alla media normale. È stata un’estate estremamente calda, quella con la temperatura media più alta della serie storica, superando di 0,4°C quella del 2003, la più calda fino ad oggi.

Il carattere estremamente caldo dell’estate ha occupato praticamente tutta la Spagna peninsulare, ad eccezione della costa della Galizia e delle Asturie, l’estremità occidentale dell’Andalusia e alcuni altri punti isolati, dove aveva un carattere molto caldo. Nelle Isole Baleari faceva estremamente caldo a Maiorca e molto caldo nel resto delle isole, mentre nelle Isole Canarie faceva molto caldo nel complesso.

Durante l’estate si sono registrate tre ondate di caldo. La prima, tra il 12 e il 18 giugno, è stata la seconda più precoce da quando esistono le registrazioni. La seconda, tra il 9 e il 26 luglio, è stata straordinaria per durata (con 18 giorni è stata la seconda più lunga della serie) e per estensione (ha interessato 43 province, un massimo storico). Inoltre, è stata l’ondata di caldo più intensa di tutte quelle registrate in Spagna, superando quella di agosto 2021, che deteneva il record fino ad ora. La terza ondata di caldo, avvenuta tra il 30 luglio e il 15 agosto, è stata la terza più lunga, con 17 giorni. In totale, la Spagna ha vissuto un’ondata di caldo per 42 giorni, cioè praticamente metà dell’estate, superando di gran lunga il precedente record di 29 giorni, registrato nel 2015.

Un doppio nuovo record di temperatura è stato registrato nelle acque del Mediterraneo lo scorso agosto. Come reso noto da un comunicato del Ministero dei Trasporti, entrambe le massime sono state rilevate vicino all’isola di Dragonera, situata nei pressi di Maiorca: l’11 agosto sono stati toccati i +31,34°C, mentre il 24 agosto i +31,36°C.

Da quando è in funzionamento la stazione di misurazione delle temperature di Dragonera (2009), non erano mai state registrate temperature simili. “I mesi di luglio e agosto sono stati caratterizzati da temperature persistentemente elevate nei nostri mari”, si legge nella nota.