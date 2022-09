Spiegati i misteriosi cerchi di squali elefante

MeteoWeb

I biologi marini della Marine Biological Association (MBA), dell’Irish Basking Shark Group e colleghi hanno condotto una ricerca rivoluzionaria che rivela che i circoli di squali elefante visti al largo dell’Irlanda occidentale sono impegnati in un comportamento riproduttivo annuale, il primo posto al mondo in cui questo comportamento sia stato verificato.

Formazioni circolari sono state documentate in alcune occasioni negli ultimi 40 anni nell’Atlantico nord-occidentale al largo del Canada e degli Stati Uniti. Sebbene in estate si vedano spesso squali elefante che si nutrono di plancton filtrato nelle acque costiere del Regno Unito e dell’Irlanda, le formazioni in cerchio sono state viste raramente e fino ad ora gli scienziati non sono stati in grado di spiegare il comportamento.

Gli scienziati hanno catturato filmati di 19 gruppi in cerchio utilizzando telecamere subacquee e droni aerei al largo della contea di Clare, in Irlanda, dal 2016 al 2021. Hanno scoperto che ogni gruppo comprendeva da 6 a 23 squali che nuotavano lentamente in superficie, con altri sotto di loro più in profondità, in un tre struttura ad anello dimensionale che i ricercatori hanno definito “toro”.

Il team ha scoperto che gli squali in formazioni circolari erano un numero uguale di maschi e femmine sessualmente maturi e non si nutrivano di filtri. Alcune femmine avevano un colore del corpo più pallido rispetto ai maschi, una differenza osservata durante il corteggiamento e il comportamento di accoppiamento in altre specie di squali.

Lo studio ha anche mostrato che, nonostante la durata del toro di corteggiamento durasse diverse ore, e forse anche diversi giorni, singole femmine e maschi si associavano alla maggior parte degli altri membri entro pochi minuti. A quel tempo, gli squali interagivano toccando delicatamente la pinna e il corpo della pinna, rotolando per esporre le superfici ventrali agli squali inseguitori e violando il comportamento forse come segnale della loro disponibilità ad accoppiarsi.

Il professor David Sims, ricercatore senior presso l’MBA e l’Università di Southampton, autore principale dello studio, ha dichiarato: “Come di solito gli squali elefante solitari trovano un compagno nella distesa dell’oceano è stato un mistero duraturo. Incredibilmente ora scopriamo che un toro di corteggiamento non solo si forma, ma si comporta come un evento di “appuntamento veloce” al rallentatore per valutare molti potenziali compagni in una volta sola“.

“È sorprendente che questa meraviglia del mondo naturale sia rimasta nascosta per così tanto tempo, presumibilmente perché i cerchi si formano molto spesso in profondità lontano dall’osservazione della superficie, il che potrebbe spiegare perché l’accoppiamento stesso non è mai stato visto”.

Gli squali elefante sono giganti oceanici lenti che possono crescere fino a 12 metri di lunghezza e si nutrono di animali microscopici chiamati zooplancton. Per gran parte del 20° secolo nell’Atlantico nord-orientale sono stati cacciati per olio di fegato e pinne che hanno ridotto drasticamente il numero della popolazione. Gli squali elefante rimangono in pericolo in Europa poiché le popolazioni continuano a riprendersi.

Il dottor Simon Berrow dell’Irish Basking Shark Group e dell’Atlantic Technological University, Galway, che ha co-diretto la ricerca sul campo, ha dichiarato: “La nostra scoperta di importanti aree di corteggiamento degli squali elefante nelle acque costiere al largo dell’Irlanda occidentale rende ancora più urgente che questa specie ottenga protezione in acque irlandesi da potenziali minacce, come ad esempio collisioni con il traffico marittimo e l’impatto delle energie rinnovabili offshore“.

Nonostante la protezione in molte parti del mondo, la legislazione per proteggere gli squali elefante nelle acque irlandesi è stata redatta solo quest’anno. Se firmato in legge, sarà illegale cacciare, ferire, interferire o distruggere i loro luoghi di riproduzione o riposo.

Il team di ricerca spera che le loro scoperte possano informare l’identificazione di altri terreni di corteggiamento degli squali elefante nel Regno Unito e più lontano nel Mar Mediterraneo e nell’Oceano Pacifico per garantire che vengano messe in atto misure di conservazione appropriate per salvaguardare la “danza dell’amore” di questo gigante gentile.