Un “gioco di prestigio” cosmico visibile anche dall’Italia: stasera Urano sparirà

Stasera potremo vedere un fenomeno davvero suggestivo: per qualche ora, Urano scomparirà. Il 7° pianeta dal Sole passerà (prospetticamente) direttamente dietro la Luna, scomparendo completamente dalla vista per 3 ore e mezza. La sparizione, cioè l’occultazione lunare di Urano, inizierà intorno alle 22:40 ora italiana e terminerà entro le 02:10 del 15 settembre. Solo gli spettatori in Europa (Italia compresa), Nord Africa e Asia occidentale potranno vedere questo “gioco di prestigio” cosmico.

Gli spettatori nelle suddette aree avranno comunque bisogno di un binocolo o di un telescopio per vedere lo spettacolo, poiché Urano non è un pianeta visibile a occhio nudo. In alternativa, si potrà guardare l’occultazione in diretta da Roma grazie al Virtual Telescope Project, a cura di Gianluca Masi, che inizierà a trasmettere in streaming le immagini dell’evento dalle 22:45.

Il termine occultazione si riferisce a qualsiasi evento astronomico in cui un oggetto appare nascosto dietro un altro. Si tratta di un fenomeno leggermente diverso da un’eclissi, che si verifica quando un oggetto proietta la sua ombra direttamente su un altro, come quando l’ombra della Luna ricade sulla Terra durante un’eclissi solare.

Dalla Terra, le occultazioni lunari sono le più comunemente osservate, poiché la Luna occupa una parte rilevante del cielo. Tuttavia, la vicinanza della Luna alla Terra significa anche che la sua posizione potrebbe apparire leggermente diversa a seconda della parte del pianeta in cui si trova l’osservatore. In quanto tali, tutte le occultazioni lunari sono visibili solo in ristrette aree del mondo che hanno l’esatto angolo di visione corretto.