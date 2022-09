La “stella” più luminosa in queste notti? Non è una stella, è un evento accaduto 70 anni fa

MeteoWeb

Un oggetto molto luminoso darà spettacolo nelle prossime notti, ed in particolare il 26 settembre: non si tratta di una stella, ma di un pianeta. Lunedì prossimo, Giove raggiungerà l’opposizione, regalando vedute eccezionali. Dal punto di vista della superficie terrestre, l’opposizione si verifica quando un oggetto astronomico sorge a Est mentre il Sole tramonta a Ovest, posizionando l’oggetto e il Sole sui lati opposti della Terra.

L’opposizione di Giove si verifica ogni 13 mesi, facendo apparire il pianeta più grande e luminoso che in qualsiasi altro periodo dell’anno.

Non è tutto. Giove effettuerà anche il massimo avvicinamento alla Terra degli ultimi 70 anni, secondo la NASA: ciò accade perché la il nostro pianeta e il gigante gassoso non orbitano attorno al Sole seguendo orbite circolari perfette, il che significa che i pianeti si trovano l’un l’altro a distanze diverse durante tutto l’anno. Il massimo avvicinamento di Giove alla Terra coincide raramente con l’opposizione, il che significa che lo spettacolo quest’anno sarà straordinario. Alla minima distanza, Giove sarà a circa 587 milioni di km dalla Terra. L’enorme pianeta si trova a circa 965 milioni di km dalla Terra nel suo punto più lontano.

“Con un buon binocolo, le bande (almeno la banda centrale) e 3 o 4 satelliti galileiani (lune) dovrebbero essere visibili,” ha affermato Adam Kobelski, ricercatore astrofisico presso il Marshall Space Flight Center della NASA a Huntsville, in Alabama. L’esperto consiglia un telescopio più grande per vedere la Grande Macchia Rossa e le bande di Giove in modo più dettagliato: un telescopio da 4 pollici o più grande e alcuni filtri nella gamma da verde a blu migliorerebbero la visibilità di queste caratteristiche.

“Le vedute dovrebbero essere fantastiche per alcuni giorni prima e dopo il 26 settembre,” ha spiegato Kobelski. “Quindi, approfitta del bel tempo su entrambi prima e dopo questa data per ammirare lo spettacolo. Al di fuori della Luna, dovrebbe essere uno degli oggetti più luminosi (se non il più luminoso) nel cielo notturno“.

Giove ha 53 lune a cui è stata assegnata una denominazione, ma gli scienziati ritengono che siano stati rilevati 79 satelliti in totale. Le 4 lune maggiori, Io, Europa, Ganimede e Callisto, sono chiamate satelliti galileiani: prendono il nome dal primo uomo che li osservò nel 1610, Galileo Galilei. Con un binocolo o un telescopio, i satelliti galileiani dovrebbero apparire come punti luminosi su entrambi i lati di Giove durante l’opposizione.