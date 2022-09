Sydney ospiterà l’International Astronautical Congress 2025

MeteoWeb

Sarà Sydney a ospitare nel 2025 il più grande congresso sullo Spazio, l’International Astronautical Congress: l’evento ospita in genere oltre 6000 partecipanti della comunità aerospaziale mondiale, tra cui rappresentanti di governi, industria, scienza e mondo accademico.

Ospitare il congresso sarà “un’occasione unica per mostrare quanto l’Australia sia avanzata come nazione spaziale”, e creerà importanti opportunità per l’industria locale, ha affermato il capo dell’Australian Space Agency, Enrico Palermo. “Ci aiuterà a ispirare una nuova generazione di australiani sulle possibilità dell’industria spaziale, mettendo in luce il suo ruolo critico nell’affrontare alcune delle nostre più grandi sfide“.