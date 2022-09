Il telescopio Webb ha scoperto un pianeta alieno insolito: le nuvole sono piene di sabbia

MeteoWeb

Il James Webb Space Telescope ha scovato uno strano mondo alieno avvolto da nuvole di granelli di silicato simili a sabbia.

La scoperta dell’esopianeta, descritta in un nuovo studio come la prima rilevazione del suo genere, è stata effettuata grazie agli strumenti NIRSpec e MIRI del telescopio spaziale James Webb. Nei dati, gli astronomi hanno individuato prove di nubi ricche di silicati attorno a una nana bruna grande quasi 20 volte Giove. La scoperta conferma alcune teorie precedenti su questi strani mondi simili a pianeti.

Le nane brune sono strani oggetti che non sono abbastanza grandi per diventare stelle ma sono un po’ troppo grandi per essere normali pianeti. Sebbene le nane brune non possano bruciare normale idrogeno, possono produrre luce e calore bruciando deuterio (un isotopo meno comune dell’idrogeno che contiene un neutrone in più).

La nana bruna in questione si chiama VHS 1256 b e orbita intorno a due piccole stelle nane rosse, a circa 72 anni luce dalla Terra nella costellazione del Corvo, nel cielo australe. Gli astronomi hanno scoperto lo strano esopianeta nel 2016 e da allora li ha lasciati perplessi a causa del suo bagliore rossastro. Credevano che il bagliore potesse essere causato da un qualche tipo di singolare atmosfera. Le osservazioni del James Webb Space Telescope hanno ora confermato queste teorie, rivelando che VHS 1256 b deve essere avvolto in spesse nuvole piene di granelli di silicato simili a sabbia, secondo quanto riporta Forbes.

Webb ha anche rilevato acqua, metano, monossido di carbonio, anidride carbonica, sodio e potassio nell’atmosfera di VHS 1256 b.

I dati Webb erano così dettagliati da mostrare che il rapporto tra i vari gas cambia nell’atmosfera di VHS 1256 b, il che suggerisce che l’atmosfera non è quieta, ma piuttosto selvaggia e turbolenta.

“In un’atmosfera calma, c’è un rapporto previsto, ad esempio, di metano e monossido di carbonio,” ha dichiarato a Forbes Sasha Hinkley, astronoma dell’Università di Exeter nel Regno Unito e coautrice dello studio. “In molte atmosfere di esopianeti, però, stiamo scoprendo che questo rapporto è molto distorto, suggerendo che c’è una turbolenta miscelazione verticale in queste atmosfere, che trascina l’anidride carbonica dal profondo per mescolarsi con il metano più in alto nell’atmosfera“.

VHS 1256 b è piccolo per essere una nana bruna, il che significa che il corpo è probabilmente giovane. L’esopianeta orbita a 360 distanze Sole-Terra dalle sue due stelle madri, seguendo un’orbita di forma ovale che impiega 17mila anni per essere completata.

Lo studio non è stato ancora pubblicato: una prima versione è attualmente disponibile sul server di preprint arXiv.