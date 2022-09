Il telescopio Webb cattura immagini mozzafiato della Nebulosa di Orione | FOTO

MeteoWeb

Gli astronomi che utilizzano il telescopio spaziale James Webb NASA/ESA/CSA hanno fornito le immagini più dettagliate mai scattate della regione interna della Nebulosa di Orione.

La Nebulosa di Orione è una nebulosa diffusa situata a circa 1.350 anni luce di distanza nella costellazione di Orione. Conosciuta anche come NGC 1976, Messier 42, M42, LBN 974 e Sharpless 281, questa nube luminosa si estende per circa 24 anni luce. Può essere vista ad occhio nudo, apparendo come una macchia sfocata che circonda la stella Theta Orionis nella Spada del Cacciatore, sotto la cintura di Orione.

La Nebulosa di Orione inizialmente era nota come stella, ma è così eccezionale che fu notata per la prima volta come una nebulosa estesa nel 1610, solo un anno dopo il primo utilizzo del telescopio da parte di Galileo Galilei. Descrizioni dettagliate della nebulosa iniziarono ad apparire più tardi nel XVII secolo e da allora è stata un obiettivo popolare per chiunque dispone di un telescopio.

Con soli 2 milioni di anni, la Nebulosa di Orione è un laboratorio ideale per lo studio di giovani stelle e astri ancora in formazione. Offre un assaggio di ciò che potrebbe essere accaduto quando il Sole è nato 4,6 miliardi di anni fa.

Le nuove immagini della nebulosa sono state ottenute nell’ambito del programma Early Release Science Photodissociation Regions for All (PDRs4All).

“Siamo sbalorditi dalle immagini mozzafiato della Nebulosa di Orione,” ha affermato il prof. Els Peeters, astrofisico della University of Western Ontario. “Abbiamo iniziato questo progetto nel 2017, quindi abbiamo aspettato più di 5 anni per ottenere questi dati“.

“Osservare la nebulosa di Orione è stata una sfida perché è molto luminosa per gli strumenti sensibili senza precedenti di Webb,” ha aggiunto Olivier Berné, astronomo del CNRS. “Webb è incredibile, può osservare galassie lontane e deboli, così come Giove e Orione, che sono alcune delle sorgenti più luminose nel cielo infrarosso“.

“Queste nuove osservazioni ci consentono di capire meglio come le stelle massicce trasformano il gas e la nube di polvere in cui sono nate,” ha affermato il professor Peeters. “Le giovani stelle massicce emettono grandi quantità di radiazioni ultraviolette direttamente nella nuvola nativa che ancora le circonda, e questo cambia la forma fisica della nube così come la sua composizione chimica“. “Come funziona esattamente e come influisce sull’ulteriore formazione di stelle e pianeti non è ancora ben noto“.

Le nuove immagini Webb rivelano numerose strutture spettacolari all’interno della Nebulosa di Orione, fino a scale paragonabili alle dimensioni del Sistema Solare. “Vediamo chiaramente diversi filamenti densi. Queste strutture filamentose possono promuovere una nuova generazione di stelle nelle regioni più profonde della nube di polvere e gas. Vengono visualizzati anche i sistemi stellari già in formazione,” ha affermato Berné. “All’interno del suo bozzolo, nella nebulosa si osservano giovani stelle con un disco di polvere e gas in cui si formano i pianeti“.

“Non siamo mai stati in grado di vedere gli intricati dettagli di come è strutturata la materia interstellare in questi ambienti e di capire come possono formarsi i sistemi planetari in presenza di forte radiazione,” ha affermato Emilie Habart, astronoma dell’Institut d’Astrophysique Spatial. “Queste immagini rivelano l’eredità del mezzo interstellare nei sistemi planetari“.