Tempesta Fiona: un morto e forti piogge a Guadalupa, ora punta Porto Rico

Dopo 24 ore di vigilanza rossa in seguito al passaggio della tempesta Fiona, a Guadalupa l’allerta è stata declassata ad arancione per “forti piogge e temporali“, secondo l’ultimo bollettino pubblicato da Météo France. Le condizioni meteo si avviano verso un miglioramento, ma “piogge intense e anche temporali” erano previsti in serata, secondo i meteorologi del servizio nazionale, soprattutto per la Basse-Terre, già colpita dalle precipitazioni torrenziali venerdì. La costa occidentale di Basse-Terre e l’arcipelago di Saintes rimangono sotto vigilanza arancione, secondo Meteo France.

Un uomo è morto “travolto insieme alla sua casa” dalle onde di un fiume in piena, tra venerdì e sabato: lo ha confermato la prefettura.

Durante la fase più intensa del passaggio del 6° sistema tropicale della stagione sul bacino atlantico, gli accumuli hanno superato i 500 mm in alcune località e potrebbero “raggiungere i 600 mm o anche di più a livello locale“, ha spiegato Météo France.

Il miglioramento dovrebbe verificarsi oggi per l’arcipelago, mentre, allontanandosi dalle coste, Fiona dovrebbe rafforzarsi e passare da tempesta a uragano: si sta dirigendo verso Porto Rico.