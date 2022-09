La tempesta tropicale Fiona si dirige verso Porto Rico minacciando forti piogge | MAPPE

MeteoWeb

La tempesta tropicale Fiona ha raggiunto i Caraibi dopo essere passata tra Guadalupa e Montserrat: la sua rotta la porterà vicino o su Porto Rico nelle prossime ore, minacciando piogge torrenziali in alcune aree. E’ allerta anche nella Repubblica Dominicana, per alluvioni lampo e smottamenti di fango. Il National Hurricane Center degli Stati Uniti ha reso noto che è possibile che Fiona si trasformi in un uragano vicino alle Bahamas.

Fiona dovrebbe generare da 10 a 20 cm di pioggia nella parte orientale e meridionale di Porto Rico, e fino a 30 cm localmente. Per la Repubblica Dominicana sono previste piogge da 15 a 25 cm, con punte di circa 40 cm in alcuni punti.

Fiona fa registrare venti massimi sostenuti a 95 km/h, e si muove verso ovest a 22 km/h. Il suo centro si trova a circa 90 km a Ovest-Nord/Ovest da Guadalupa.