La tempesta tropicale Kay minaccia la California, rischio alluvioni lampo

La tempesta tropicale Kay ha generato forti piogge su una penisola scarsamente popolata sulla costa pacifica del Messico mentre, perdendo potenza, si allontanava verso il mare aperto: si prevede possa portare però intense precipitazioni nella California meridionale entro il fine settimana.

Kay ha effettuato il landfall come uragano vicino a Bahia Asuncion in Messico, nello Stato della Bassa California del Sud, giovedì pomeriggio, diventando in poche ore una tempesta tropicale con venti massimi sostenuti di 110 km/h. La traiettoria si è poi spostata in mare aperto, con previsto indebolimento. La tempesta era localizzata a 65 km a Nord di Punta Eugenia alla fine di giovedì e si spostava verso Nord-Nord/Ovest a 22 km/h.

Il National Hurricane Center degli Stati Uniti ha previsto la possibilità che le bande esterne della grande tempesta possano portare forti piogge – e forse alluvioni lampo – in parti della California meridionale e dell’Arizona sudoccidentale tra venerdì notte e sabato.