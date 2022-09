Temporale V-shaped in Sicilia: situazione critica a Mazara del Vallo | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un temporale autorigenerante (o a V-shaped, per la forma a V che assume) sta colpendo la Sicilia occidentale, con punta su Marsala, scaricando forti piogge sull’area. Si registrano oltre 15mila fulminazioni sulla parte occidentale dell’isola.

Situazione già critica a Mazara del Vallo, dove l’intensità delle precipitazioni è impressionante: sono già caduti 44mm di pioggia. Si sono formati fiumi d’acqua per le strade e gli allagamenti sono già notevoli (vedi video in fondo all’articolo e foto della gallery scorrevole in alto).

Massima attenzione anche nella zona di Marsala e Trapani, già colpita dall’alluvione dei giorni scorsi. Forti temporali sono in atto anche a Levanzo e Favignana.

Da qui altri nuclei in nottata potrebbero raggiungere Campania meridionale, Basilicata e Puglia centrale.

