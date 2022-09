Forti temporali in Sicilia, nubifragio si abbatte su Ragusa: allagato il pronto soccorso | VIDEO

MeteoWeb

Allagato a causa della pioggia il pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Bloccati anche gli ascensori che portano ai piani. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario che stanno operando per garantire l’attività di prima emergenza nel nosocomio e per riportare la situazione alla normalità.

A causa dell’allagamento sono stati chiusi il pronto soccorso e la rianimazione, i pazienti sono stati trasferiti in altri reparti. E’ stato comunicato al servizio 118 e alla Prefettura il blocco delle attività di pronto soccorso, dei ricoveri programmati e di tutte le attività inerenti l’emergenza. I vigili del fuoco, il personale e i tecnici sono impegnati nel ripristinare la funzionalità degli ambienti, cercando di limitare i danni a strumentazioni e materiali.

Problemi anche per corrente elettrica. Non è ancora possibile stimare le conseguenze dell’allagamento su apparecchiature e strutture né si può valutare quando l’attività dell’ospedale potrà tornare alla normalità.

Sulla zona si è abbattuto un forte temporale che sta imperversando dal tardo pomeriggio. I dati pluviometrici indicano 122mm di pioggia caduti a Ragusa Ibla, 50mm ad Ispica, 46mm a Santa Croce Camerina, 23mm a Modica.

Secondo le previsioni il maltempo si intensificherà nella prossime ore, interessando tutta l’isola sia nella notte che per la giornata di domani.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: