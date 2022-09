Violenti temporali sul Tirreno, nubi Mammatus a Roma: attenzione al maltempo al Centro-Sud nel pomeriggio | FOTO 

MeteoWeb

Forti temporali, accompagnati da intensa attività elettrica, sono in atto sul Tirreno, interessando anche Lazio, Campania e Calabria tirrenica. Tra i dati pluviometrici (parziali) più rilevanti, segnaliamo: 27mm a Priverno, 25mm a Capri, 23mm a Castellonorato, 15mm a Borgo San Michele, 13mm ad Aprilia.

Spettacolari le foto che arrivano dalla zona di Roma (vedi gallery scorrevole in alto), dove il cielo si è riempito di “batuffoli scuri”. Si tratta delle nubi Mammatus, così chiamate perché ricordano la forma delle mammelle. Si tratta di nuvole tipiche dei temporali più intensi e si formano quando l’aria è estremamente umida nei bassi strati. Questo tipo di nubi si formano sul bordo posteriore dell’incudine di un temporale ben sviluppato come quelli che oggi sono in atto sul Tirreno.

Bellissime e allo stesso tempo spaventose anche le immagini che arrivano dalla Toscana: una vasta Shelf Cloud o Nube a mensola sul mare vista dalla zona di Pisa e Livorno.

Attenzione perché il maltempo continuerà a colpire il Centro-Sud anche nelle ore pomeridiane, con nubifragi nelle zone interne di Lazio, Abruzzo, Campania, Molise e Basilicata, con rischio di grandinate e forti raffiche di vento.

