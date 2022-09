Ancora forti terremoti in Messico, paura e danni a Michoacan | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Proseguono le forti repliche del sisma avvenuto lunedì scorso in Messico: l’INGV ha registrato un terremoto magnitudo Mwp 6.8 nella zona di Michoacan. La scossa si è verificata alle 08:16:15 ora italiana (01:16:15 ora locale), ad una profondità di 71 km.

Il potente terremoto è stato avvertito anche nella capitale Città del Messico. La scossa giunge tre giorni dopo il sisma di magnitudo 7.6 che, sempre con epicentro nel Michoacan, ha colpito la zona occidentale e centrale del Paese uccidendo 2 persone.

Il governo del Michoacan al momento non ha riferito di danni. Il sindaco di Città del Messico, Claudia Sheinbaum, ha riferito su Twitter che al momento non si hanno notizie di danni nella capitale. I residenti si sono accalcati per le strade mentre risuonavano gli allarmi sismici.