Terremoto Calabria: sciame sismico nella zona di Brancaleone Marina, nel sud della regione | DATI e MAPPE

Uno sciame sismico, composto da scosse di terremoto di piccola entità, è in corso da ieri, lunedì 26 settembre, nell’estremo sud della Calabria. In particolare, una serie di scosse si sta verificando nel territorio di Brancaleone Marina (Reggio Calabria), sulla costa orientale. Parte delle scosse ha epicentro sulla terraferma, mentre le altre in mare, davanti alla costa.

La scossa di magnitudo maggiore (2.4) è avvenuta oggi in mare alle 19:54, ad una profondità di 10km. Di seguito, un elenco delle scosse registrate a partire dal pomeriggio di lunedì 26 settembre.