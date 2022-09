MeteoWeb

Una scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi alle 16:24 di oggi pomeriggio in Emilia Romagna, con epicentro a Castelbosco di Sopra, nel reggiano. Il terremoto, di magnitudo 2.5, ha avuto particolare risentimento sismico per via dell’ipocentro a quasi 7 km di profondità.