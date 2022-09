MeteoWeb

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 (secondo le prime stime preliminari), ha colpito il cuore della Romania pochi minuti fa, alle 19:55 di questa sera (ora italiana), le 20:55 locali. La scossa s’è verificata nella zona di Târgoviște, importante città della Muntenia, non lontano dalla più importante Ploiești e dalla capitale Bucarest.

Sul posto la gente s’è impaurita ed è scesa in strada, ma al momento non ci sono notizie di danni. In corso i sopralluoghi e i rilievi del caso.